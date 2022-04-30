COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美股大跌939點　謝金河：幾兆美元一天蒸發！大肅殺來了

▲美股劇烈震盪， 道瓊工業指數大跌939點。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股劇烈震盪， 道瓊工業指數大跌939點。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-04-30 09:15:15

美國道瓊工業指數今（30）日大跌939.18點，那斯達克（Nasdaq）指數單月跌幅13.3％，創下自2008年金融海嘯以來的最慘紀錄。對此，財信傳媒董事長謝金河直言「又是大肅殺的一天」，感嘆有幾兆美元從空氣中蒸發，潮水退了，才知道誰沒有穿褲子。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲財信傳媒集團董事長謝金河。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒集團董事長謝金河。（圖／記者顏真真攝）
謝金河今日在臉書發文表示，「今天國際金融市場又是大肅殺的一天，道瓊工業指數大跌939.18，4月跌1701.14，最慘的是Nasdaq及費城半導體指數，費半指數單是4月就跌14.85％，台積電當然難受。」

謝金河指出，「今天在美國股市慘跌中，出現了幾個受災戶，一個是Amazon，股價一天跌406.3美元，跌幅14.05％，市值一天少2070億美元，大約6兆台幣。Amazon股價大跌的原因，一個是營利成長降至7％以下，是2001年以來最低紀錄，意味高成長已成過去式。另一個是轉投資的Rivian虧損累累，股價從179.47跌到29.44美元，市值蒸發3000億美元，Amazon這一季攤提76億美元的損失。」

謝金河表示，「Amazon重重摔了一大跤，正重演Meta在2月3日首季財報揭露，股價單日重挫85.24美元，這個重摔，Meta股價從此回不去，市值從1.0461兆美元最慘剩4600億美元。最近的Netflix又上演這個戲碼，股價從700.98跌到187.77美元，市值從3111.98億美元縮水至837億美元，成了中型企業。」

▲新冠變種病毒來襲，重挫全球股市，道瓊更是下跌超過900點。（示意圖／取自unsplash）
▲美國股市慘跌，Amazon，股價一天跌406.3美元，跌幅14.05％。（示意圖／取自unsplash）
還不止有這些，「這把火也燒到股神巴菲特的柏克夏A股，股價一天下跌14460美元，如果換成台幣，買一股，一天跌426570元，也很可怕。慘的還有疫苗股Moderna，股價最高497.49美元，市值2004.98億美元，如今剩下134.41美元，剩下542.69億美元，蒸發了四分之三。從Moderna慘跌，可以感受到疫情有進入尾聲的跡象。」

謝金河最後感嘆，「今天金融市場大肅殺，一天就有幾兆美元從空氣中蒸發，這可能也是讓通膨降溫的必要手段！在這個重要時刻，大家都會想到巴菲特的名言：潮水退了，才知道誰沒有穿褲子？現在只有有穿褲子的人，股價才挺得住！」（編輯：倪浩軒）

連千毅勾惡停戰　「幕後推手」發聲：先低頭就是樹立榜樣

網路徵婚一場空？正妹拿到iPhone13秒消失　屏東男怒提告

北台灣今明顯轉涼！五一連假氣溫溜滑梯　下週全台濕答答

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀