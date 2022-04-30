美股大跌939點　謝金河：幾兆美元一天蒸發！大肅殺來了

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謝金河指出，「今天在美國股市慘跌中，出現了幾個受災戶，一個是Amazon，股價一天跌406.3美元，跌幅14.05％，市值一天少2070億美元，大約6兆台幣。Amazon股價大跌的原因，一個是營利成長降至7％以下，是2001年以來最低紀錄，意味高成長已成過去式。另一個是轉投資的Rivian虧損累累，股價從179.47跌到29.44美元，市值蒸發3000億美元，Amazon這一季攤提76億美元的損失。」
謝金河表示，「Amazon重重摔了一大跤，正重演Meta在2月3日首季財報揭露，股價單日重挫85.24美元，這個重摔，Meta股價從此回不去，市值從1.0461兆美元最慘剩4600億美元。最近的Netflix又上演這個戲碼，股價從700.98跌到187.77美元，市值從3111.98億美元縮水至837億美元，成了中型企業。」
還不止有這些，「這把火也燒到股神巴菲特的柏克夏A股，股價一天下跌14460美元，如果換成台幣，買一股，一天跌426570元，也很可怕。慘的還有疫苗股Moderna，股價最高497.49美元，市值2004.98億美元，如今剩下134.41美元，剩下542.69億美元，蒸發了四分之三。從Moderna慘跌，可以感受到疫情有進入尾聲的跡象。」
謝金河最後感嘆，「今天金融市場大肅殺，一天就有幾兆美元從空氣中蒸發，這可能也是讓通膨降溫的必要手段！在這個重要時刻，大家都會想到巴菲特的名言：潮水退了，才知道誰沒有穿褲子？現在只有有穿褲子的人，股價才挺得住！」（編輯：倪浩軒）