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確診該「如何請假」不被扣薪？高雄勞工局一張圖整理秒懂

▲高雄市勞工局整理出防疫請假攻略指南，整理出5大防疫假別類型。（圖／翻攝自高雄市勞工局臉書）
▲高雄市勞工局整理出防疫請假攻略指南，整理出5大防疫假別類型。（圖／翻攝自高雄市勞工局臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-30 09:51:35

本土確診人數連連破萬，國內疫情仍在發展階段，現階段防疫目標為減災、儘量維持正常生活，因此若確診了或是被匡列需要居家隔離，如何維護自身權益也是許多民眾關心的重點。對此，高雄市勞工局就整理了一張圖表，幫助大家秒懂防疫請假攻略。

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▲離職前的徵兆，網友點名「常常請假」、「不想加班」等。（示意圖／Unsplash）
▲防疫請假也有許多門道和學問。（示意圖／Unsplash）
高雄市勞工局整理5大防疫請假類別如下：

1.配合防疫學校等停課停托及日/長照機構暫停服務

勞工朋友有照顧12歲以下子女、照顧就讀高中職以下持有身心障礙證明子女，以及照顧原接受日/長照機構服務的身心障礙者及失能者，有3種請假方式：請特別休假領全薪、也可以請無薪的防疫照顧假、家庭照顧假。

2.勞工朋友配合衛生主管機關所定「自主健康管理」有3種情形

（一）非新冠肺炎而有其他病徵者：勞工朋友可請特別休假領全薪、也可以請普通傷病假領半薪。
（二）如果是勞工朋友自己擔心有染疫風險而欲自行居家休養者：可以請特別休假領全薪、也可以請無薪的事假。
（三）雇主如果對沒有症狀的勞工出勤有所疑慮，而要求勞工不要出勤，因屬雇主受領勞務遲延，仍應照給工資。

3.勞工朋友配合衛生主管機關進行「隔離」或「檢疫」

（一）如果是雇主沒有落實相關防疫措施導致勞工朋友被匡列「隔離」或「檢疫」，這是屬於因執行職務、可歸責於雇主之原因，可請防疫隔離假，雇主需照給工資。
（二）如果因為個人因素被匡列「隔離」或「檢疫」，勞工朋友可請特別休假領全薪，也可以請防疫隔離假，沒有領到薪資的天數可申請1天1000元的防疫補償。

4.隔離治療期間

（一）因職業上原因感染者屬職業災害：例如醫護人員照顧確診病患因而染疫，勞工朋友可請公傷病假，雇主需給予原領工資的補償。
（二）因勞工個人因素確診者：勞工朋友可請特別休假領全薪、也可以請普通傷病假領半薪、也可以請無薪的事假。

5.疫苗接種

最後還是鼓勵還沒有打滿3劑疫苗的勞工朋友趕緊找時間去施打疫苗來提升保護力，如果接種疫苗後有不良反應情形，自接種之日起至接種次日24時止，可以請無薪的疫苗接種假。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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