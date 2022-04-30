《哈利波特》跩哥馬份　僅露臉31分鐘卻最令人難忘

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由J.K.羅琳著作的《哈利波特》系列小說，改編成電影上映至今已經有22年，在全球票房賣座累計超過77億美元，捧紅的演員更是數不盡，不僅相關商品仍在熱銷，主題樂園也一座又一座的開，魔法的魅力始終沒有消減。但若說到這部作品，各位最印象深刻的角色會是誰呢？
有些人首先會先回答那頭上有著閃電疤痕、活下來的那位男孩哈利和一旁的榮恩與妙麗，也有些人腦海裡會浮現的是不能說出名字的黑魔王佛地魔。
接著可能是頂著長長白髮、充滿智慧且喜愛檸檬雪寶的阿不思鄧不利多與家庭小精靈多比，尤其是多比，他帶著卑微到惹人憐愛的態度，甚至為了拯救哈利不惜犧牲生命的精神，實在讓人不得不提起。
接著我們就用這些戲份長短不一的角色，來聊聊他們同等強烈的存在感。
電影中的主角哈利、榮恩、妙麗的名號跟隨了演員丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、魯伯特葛林（Rupert Grint）、艾瑪華森（Emma Watson）幾乎整個演藝生涯，甩也甩不掉。丹尼爾曾公開表示過，路上的人總是喊他「嘿！哈利！」而不是「嘿！丹尼爾！」。
跩哥馬份的飾演者湯姆費爾頓（Tom Felton）雖然長大後走頹廢風，但仍甩不掉觀眾心中那金髮高傲小少爺的形象，抑或是人們還是會為了飾演奈威隆巴頓的馬修路易斯（Matthew Lewis）原來是個高高瘦瘦的大帥哥而感到驚訝，可見電影深植人心的程度。
日前國外粉絲統計出一個相當驚人的數據，每一個觀眾熟知的角色，八部電影之中出場的戲份比想像中少到令人詫異。《哈利波特》系列電影的總片長高達1179分鐘，而超過100分鐘出場時間的角色，僅有主角三人組。
上述提及的跩哥馬份出場戲份也不過佔據其中的31分鐘，有著一頭亮麗金髮的他，在《哈利波特：神秘的魔法石》以高傲的態度對哈利說著：「你很快就會發現，某些巫師家庭比其他人要高級多了，波特。」
另外一場戲，他在《哈利波特：混血王子的背叛》裡因壓力崩潰，而在麥朵的廁所痛哭失聲的模樣都讓人記憶猶新。
貫穿整部電影的最佳反派之一賽佛勒斯石內卜，在前七集簡直壞透了，不僅尖酸刻薄的對待哈利，還公私不分的大扣葛來分多的分數，直到最後的最後，被黑魔王殺害之際，才將所有回憶交給了哈利，人們才明白他的犧牲奉獻，然而，這位偉大的教授也才僅僅擁有約43分鐘的戲份。
在《哈利波特：鳳凰會的密令》中最成功的角色之一非桃樂絲恩不里居莫屬，全系列短短16分鐘的出場時間，卻讓幾乎全世界每一位麻瓜影迷對她恨得牙癢癢，這等強烈的存在感，也是一種成就了吧！
一個角色的重要性，未必與戲份長短成正比，而能讓觀眾留下深刻記憶的演員，往往也是取決於是否有真正進入角色狀態，對應到現實生活中，我們能在短短數十年的生命之中創造何等的價值，也是取決於自己的深度。