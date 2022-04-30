大S為具俊曄留愛的印記！歷經「地獄之火」　哀號很後悔

大S和韓籍老公具俊曄閃婚後越愛越高調，歐巴來台前被發現在左手無名指上，紋了一圈戒指圖案刺青，象徵對老婆的愛，他近日又被爆出新刺青，把愛妻「熙媛」的韓語拼音「희원」刺在手臂上，上面還附註台北經緯度座標，脖子上還有一排英文字「remember together forever」，一連串都是大S的關鍵密碼，超狂刺青閃瞎網友！而當年大S曾刺青與具俊曄有關的符號，事後分手找雷射除刺青，卻是痛苦無比，根本是「地獄之火」，「像火熱烙鐵燙在最嫩的肉裡」！





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▲大S被封美容大王，嘗試無數種美容手術。（圖／大S微博）

▲具俊曄透露大S曾為她在腳踝刺青。（圖／大S微博）

具俊曄曾在韓綜節目上透露，大S熱戀時曾在腳踝上為他刺青，留下愛的印記，卻因不懂韓文，把「具」刺成了「九」，無奈戀情當時被經紀公司阻止，雙方相戀1年多就分手了。而後大S改和藍正龍交往，怕男友介意刺青，決定去找醫師雷射去除，沒想到疼痛程度超乎想像。





大S在2007年《康熙來了》節目表示，身為美容大王的她，歷經最痛苦的手術，竟然是雷射除刺青，形容是慘無人道，敷麻醉藥半小時，結果第一發打下去，她痛到跳起來，叫聲傳遍整個診所，連說好幾次不打了，結果醫師又打了第二發，她立刻發狠推開醫師的手，最後打了7、8針麻醉才緩和疼痛。





▲大S表示雷射除刺青非常痛苦，宛如地獄之火。（圖／翻攝康熙來了）

▲大S婚後仍刺青表達對自由的嚮往。（圖／大S微博）

大S還幫雷射手術取名為「地獄之火」，表面看不出來，感覺卻像被菸頭或是烙鐵燙在肉裡，痛苦指數破表。她透露，小時候很愛耍帥，常去西門町刺青、穿洞，身上有6處刺青，媽媽非常開明，沒有阻止她，但當演員後非常後悔，因為不管演窮人或是富家千金，都不適合有刺青，化妝師必須花半小時遮瑕才能蓋過刺青，或用膚色貼布遮掩，相當耗費心力。不過，大S婚後依舊熱愛刺青，在左肩上紋了翅膀，象徵對自由的渴望，如今和具俊曄恩愛放閃，是否又有新刺青，該紋身店保密沒有透露。



