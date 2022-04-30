COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

大S為具俊曄留愛的印記！歷經「地獄之火」　哀號很後悔

▲大S曾秀出腳踝刺青，透露代表愛和桃花。（圖／大S微博）
▲大S曾秀出腳踝刺青，透露代表愛和桃花。（圖／大S微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-04-30 10:14:522022-04-30 10:16:58

大S和韓籍老公具俊曄閃婚後越愛越高調，歐巴來台前被發現在左手無名指上，紋了一圈戒指圖案刺青，象徵對老婆的愛，他近日又被爆出新刺青，把愛妻「熙媛」的韓語拼音「희원」刺在手臂上，上面還附註台北經緯度座標，脖子上還有一排英文字「remember together forever」，一連串都是大S的關鍵密碼，超狂刺青閃瞎網友！而當年大S曾刺青與具俊曄有關的符號，事後分手找雷射除刺青，卻是痛苦無比，根本是「地獄之火」，「像火熱烙鐵燙在最嫩的肉裡」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲大S被封美容大王，嘗試無數種美容手術。（圖／大S微博）
▲大S被封美容大王，嘗試無數種美容手術。（圖／大S微博）
▲具俊曄透露大S曾為她在腳踝刺青。（圖／大S微博）
▲具俊曄透露大S曾為她在腳踝刺青。（圖／大S微博）

具俊曄曾在韓綜節目上透露，大S熱戀時曾在腳踝上為他刺青，留下愛的印記，卻因不懂韓文，把「具」刺成了「九」，無奈戀情當時被經紀公司阻止，雙方相戀1年多就分手了。而後大S改和藍正龍交往，怕男友介意刺青，決定去找醫師雷射去除，沒想到疼痛程度超乎想像。

大S在2007年《康熙來了》節目表示，身為美容大王的她，歷經最痛苦的手術，竟然是雷射除刺青，形容是慘無人道，敷麻醉藥半小時，結果第一發打下去，她痛到跳起來，叫聲傳遍整個診所，連說好幾次不打了，結果醫師又打了第二發，她立刻發狠推開醫師的手，最後打了7、8針麻醉才緩和疼痛。

▲大S表示雷射除刺青非常痛苦，宛如地獄之火。（圖／翻攝康熙來了）
▲大S表示雷射除刺青非常痛苦，宛如地獄之火。（圖／翻攝康熙來了）
▲大S婚後仍刺青表達對自由的嚮往。（圖／大S微博）
▲大S婚後仍刺青表達對自由的嚮往。（圖／大S微博）

大S還幫雷射手術取名為「地獄之火」，表面看不出來，感覺卻像被菸頭或是烙鐵燙在肉裡，痛苦指數破表。她透露，小時候很愛耍帥，常去西門町刺青、穿洞，身上有6處刺青，媽媽非常開明，沒有阻止她，但當演員後非常後悔，因為不管演窮人或是富家千金，都不適合有刺青，化妝師必須花半小時遮瑕才能蓋過刺青，或用膚色貼布遮掩，相當耗費心力。不過，大S婚後依舊熱愛刺青，在左肩上紋了翅膀，象徵對自由的渴望，如今和具俊曄恩愛放閃，是否又有新刺青，該紋身店保密沒有透露。

具俊曄愛太狂！把「熙媛」刺身上　網友：還有台北經緯度

大S嘆汪小菲「容易遷怒別人」　具俊曄被小S認證脾氣好

大S多愛具俊曄？她22年前街頭跟蹤光頭　韓網狂讚癡情

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀