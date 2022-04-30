五倍券期限到今天！花在這裡最划算　藝FUN券必逛3寶地

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五倍券在全國實體店家、攤商皆可使用，今天已經是最後一天，不要再想著去哪花最回本，趕緊用掉就對了！如果面額剩很多，想想身邊還缺什麼高單價的商品，若是只剩200元等小額，最方便且實用的回饋方案，就是到最近的全家便利商店使用，在今（30）日前使用五倍券都多送20%購物金，例如用200元五倍券送40元購物金，而40元在下次消費滿100元就能抵用，使用門檻並不高，順手就能快速再用掉。
全家回饋方案還有500元五倍券送100元購物金（單筆滿250元可用）、1000元五倍券送200元購物金（單筆滿500可用），但要在超商花這麼多錢並不容易，較適合小額消費。此外，今（30）日使用五倍券消費會多給一張小白單，掃碼上面的QRcode可登錄抽獎序號，加碼抽SKODA汽車、光陽電動機車。
國旅券可拿去觀光工廠使用，像是許多民眾大推的台酒觀光酒廠。抽中藝FUN券還沒用掉的民眾，建議挑選複合式書店，像是誠品門市內的零售、餐飲皆可抵用，如果不想買書、看表演的人，趕緊「吃掉」也可以。網友們公認藝FUN券最好買的熱門地點，無疑是墊腳石、金玉堂／金石堂、誠品書店，金石堂更宣布5間門市今（30）日延長營業至午夜十二點。