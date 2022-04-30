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快篩實名制首遇週末！藥師：有配送但時間不一定

▲快篩實名制首遇週末，藥師表示每天都會配送快篩，但到貨時間未定，請民眾多加注意公告。（圖／記者朱永強攝，2022.4.30）
▲快篩實名制首遇週末，藥師表示每天都會配送快篩，但到貨時間未定，請民眾多加注意公告。（圖／記者朱永強攝，2022.4.30）

記者許若茵／台北報導

2022-04-30 11:13:382022-04-30 12:03:26

快篩實名制上路後首遇週末，政府承諾會持續鋪貨至各營業藥局，今（30）日藥師公會全聯會社區藥局委員會主委邱議權表示，指揮中心每天都會配送快篩，但到貨時間未定，現已協調國內物流提升配送效能，也請民眾多加注意藥局公告，多一點耐性不要苛責第一線藥師。

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中央流行疫情指揮中心宣布，家用快篩實名制28日起正式啟動，民眾可持健保卡或居留證，至全國參與販售的4909家社區健保特約藥局及58家偏鄉地區衛生所購買快篩，每人每輪可購買一份5劑包裝試劑，每劑100元，總共500元，需按身分證字號尾碼分流，星期一、三、五由尾碼單號者購買，星期二、四、六由尾碼雙號者購買，星期日皆開放購買。

迎來快篩實名制開賣首個週末，藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒昨受訪時指出，今只約有2202間藥局配送到快篩試劑，明日全數藥局並無規劃配鋪貨新的快篩試劑，只能賣這兩日剩餘的數量，擔心民眾可能買不到。

對此，昨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會中解釋，今會繼續配送快篩試劑，但因物流關係會稍有延遲，部分藥局可在上午開售、部分藥局在下午開售比較均勻，至於明日部分藥局並未營業，指揮中心不會強迫其開門，有營業的據點會繼續配送快篩。

今邱議權接受媒體聯訪時說明，指揮中心表示每天都會配送快篩，只是配送時間不定，許多藥局不知道快篩送達時間，有些可能中午前就會收到，有些藥局會稍晚一點，請民眾多加注意藥局公告，多一點耐性稍待。

「我跟大家一樣，我也不知道我的快篩試劑什麼時候會到貨」，邱議權坦言，因為明日為假日，不只是物流人員有休假，很多藥局也都會休息，到貨時間很不一定，但確定週日會配送快篩，，感謝指揮中心與各物流對第一線藥師的相挺，很多原本休息藥局更破例開門發放快篩試劑。

邱議權進一步指出，目前除委託國內大型物流公司「嘉里大榮物流」，裕利物流、中華郵政也都加入協助配合發送快篩，相信指揮中心會持續滾動修正，第一線藥師會全力配合，也希望民眾不要過於苛責第一線藥師，喊話大家一起互相體諒，對抗疫情。

至於未來快篩實名制是否建議比照口罩實名制，民眾可上網預約購買，無須再排隊，邱議權則回應「未來可能會有這樣的規劃」，日後隨疫情演變、快篩試劑配送規劃，可以漸漸把這些樣態建構更周全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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