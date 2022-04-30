快篩實名制首遇週末！藥師：有配送但時間不一定

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迎來快篩實名制開賣首個週末，藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒昨受訪時指出，今只約有2202間藥局配送到快篩試劑，明日全數藥局並無規劃配鋪貨新的快篩試劑，只能賣這兩日剩餘的數量，擔心民眾可能買不到。
對此，昨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會中解釋，今會繼續配送快篩試劑，但因物流關係會稍有延遲，部分藥局可在上午開售、部分藥局在下午開售比較均勻，至於明日部分藥局並未營業，指揮中心不會強迫其開門，有營業的據點會繼續配送快篩。
今邱議權接受媒體聯訪時說明，指揮中心表示每天都會配送快篩，只是配送時間不定，許多藥局不知道快篩送達時間，有些可能中午前就會收到，有些藥局會稍晚一點，請民眾多加注意藥局公告，多一點耐性稍待。
「我跟大家一樣，我也不知道我的快篩試劑什麼時候會到貨」，邱議權坦言，因為明日為假日，不只是物流人員有休假，很多藥局也都會休息，到貨時間很不一定，但確定週日會配送快篩，，感謝指揮中心與各物流對第一線藥師的相挺，很多原本休息藥局更破例開門發放快篩試劑。
邱議權進一步指出，目前除委託國內大型物流公司「嘉里大榮物流」，裕利物流、中華郵政也都加入協助配合發送快篩，相信指揮中心會持續滾動修正，第一線藥師會全力配合，也希望民眾不要過於苛責第一線藥師，喊話大家一起互相體諒，對抗疫情。
至於未來快篩實名制是否建議比照口罩實名制，民眾可上網預約購買，無須再排隊，邱議權則回應「未來可能會有這樣的規劃」，日後隨疫情演變、快篩試劑配送規劃，可以漸漸把這些樣態建構更周全。
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