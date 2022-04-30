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逢甲女大生爆室友「陰轉陽」！崩潰被迫同住　校長致歉了

▲女大生控訴與密切接觸者同住一室，逢甲校長發表公開信說明始末並致歉。（圖／翻攝自逢甲大學官網）
▲女大生控訴與密切接觸者同住一室，逢甲校長發表公開信說明始末並致歉。（圖／翻攝自逢甲大學官網）

編輯中心/綜合報導

2022-04-30 11:28:28

逢甲大學日前有位女大生發聲控訴，校方讓密切接觸者與他人同住一寢室，結果該位密切接觸者3天後陰轉陽確診，導致曾經同住一寢室的學生人心惶惶，且現在也都必須被隔離。對此，逢甲大學校長李秉乾發公開信致歉，但強調並非冷處理或不作為，是應變房量能不足導致。

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逢甲校長李秉乾在逢甲大學官網發表致「全體住宿學生與家長的公開信」，李秉乾表示，自4月23日疫情再起截至29日止，學校已累計93人確診。在宿舍區應變房量能不足的情況下，校方甚至調整校長官邸和教職員的休息空間作為確診學生之居隔住所。

李秉乾解釋，此次「與密切接觸者同住4人房」一事，原為A學生24日晚於快篩陽性待PCR確認期間，學校即針對與A學生有密切接觸之另一寢室之B學生進行快篩，因B學生快篩結果為陰性，且當時宿舍區應變房所安置的為PCR確診及快篩陽性疑似確診者(包含A學生)，且已達滿載。此時B學生尚未取得正式居家隔離通知，因此亦無法外送至防疫旅館，故安排B學生於原居住宿舍持續觀察，導致該寢室其他三位室友心生擔憂而造成此次新聞事件。

李秉乾指出，4月27日台中市政府派員到校協助進行群聚疫情調查，也認同學校目前分層的空間處置方式：PCR確診者單獨隔離於宿舍區之外、快篩陽性隔離於宿舍區應變房。李秉乾強調，近兩日確診同學人數雖稍有減緩，但初步判斷宿舍傳播鏈尚未完全受到控制。為有效阻斷傳播鏈，學校下週仍持續維持線上與實體並行之混成教學模式，目前宿舍區最好的防疫措施就是實質的降載。

李秉乾最後再次澄清，「本校一向積極處理各項防疫措施，此次新聞事件，實非校方漠視、冷處理或不作為，而係因應變房量能不足所致，謹向因此受影響之學生及家長致歉。疫情尚未消退，仍需各位同學與校方一同努力做好防疫工作。讓我們共同期待生活恢復常態的那一天盡快到來。」（編輯：倪浩軒）

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