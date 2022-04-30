逢甲女大生爆室友「陰轉陽」！崩潰被迫同住　校長致歉了

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李秉乾解釋，此次「與密切接觸者同住4人房」一事，原為A學生24日晚於快篩陽性待PCR確認期間，學校即針對與A學生有密切接觸之另一寢室之B學生進行快篩，因B學生快篩結果為陰性，且當時宿舍區應變房所安置的為PCR確診及快篩陽性疑似確診者(包含A學生)，且已達滿載。此時B學生尚未取得正式居家隔離通知，因此亦無法外送至防疫旅館，故安排B學生於原居住宿舍持續觀察，導致該寢室其他三位室友心生擔憂而造成此次新聞事件。
李秉乾指出，4月27日台中市政府派員到校協助進行群聚疫情調查，也認同學校目前分層的空間處置方式：PCR確診者單獨隔離於宿舍區之外、快篩陽性隔離於宿舍區應變房。李秉乾強調，近兩日確診同學人數雖稍有減緩，但初步判斷宿舍傳播鏈尚未完全受到控制。為有效阻斷傳播鏈，學校下週仍持續維持線上與實體並行之混成教學模式，目前宿舍區最好的防疫措施就是實質的降載。
李秉乾最後再次澄清，「本校一向積極處理各項防疫措施，此次新聞事件，實非校方漠視、冷處理或不作為，而係因應變房量能不足所致，謹向因此受影響之學生及家長致歉。疫情尚未消退，仍需各位同學與校方一同努力做好防疫工作。讓我們共同期待生活恢復常態的那一天盡快到來。」（編輯：倪浩軒）
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