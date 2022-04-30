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連千毅直播費只給3千太小氣？AV導演曝光真實價碼

▲劉子瑜認為連千毅直播費只給3千太小氣。（圖／翻攝劉子瑜FB）
▲劉子瑜認為連千毅直播費只給3千太小氣。（圖／翻攝劉子瑜FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-04-30 12:00:002022-04-30 12:36:58

直播主連千毅被網紅「勾起你心中的惡」踢爆NFT不當獲利，不忍了決定提告，演變成一場大亂鬥，鳳梨參戰要他適可而止，連昔日傳出跟連千毅過從甚密的「連女郎」辣模劉子瑜也出來說話，吐槽連千毅太過小氣，直播只給女模3,000元，不過AV導演圤智雨則跳出來幫連說話，認為新人給3,000元算是正常，也曝光連千毅給AV女優苡若的直播價碼！

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▲連千毅發布影片，起底勾惡的長相及個人資料。（圖／翻攝連千毅臉書）
▲連千毅發布影片，起底勾惡的長相及個人資料，引起軒然大波。（圖／翻攝連千毅臉書）
▲劉子瑜曾傳出與連千毅過從甚密，被封為「連女郎」之一。（圖／翻攝劉子瑜FB）
▲劉子瑜曾傳出與連千毅過從甚密，被封為「連女郎」之一。（圖／翻攝劉子瑜FB）

劉子瑜先前與連千毅合作，推薦多位正妹網美參與直播，事前還要經過挑選，身材美貌出眾者脫穎而出，結果一場酬勞才3,000元，讓她覺得不值得，決定自己找了200多位正妹成立經紀平台，還贈送粉絲們優惠，強調「是真給喔，絕對比連董3000超值」，暗酸連千毅小氣。

不過，導演圤智雨28日則在臉書曝光，曾與鄧佳華合拍《華根初上》的女優苡若，當時和連千毅直播的通告費是8,000元，這是千真萬確的，「我用網紅推手的角度來看，可能是連千毅找劉子瑜底下模特兒時，她們還沒啥通告經驗，剛出道假設給3,000元，那也滿正常的」，一般綜藝節目給新人小模也是這個價錢。

▲替代人選為女優苡若。（圖／戲引子臉書）
▲圤智雨爆料女優苡若上連千毅直播價碼是8千元。（圖／戲引子臉書）

他表示不認識連千毅，但認為他處事風格也許讓人很難接受，但把他當綜藝咖就好了，可能就會了解他為何這樣講話，「你們去觀察一下，雖然學識方面可能跟我以下要講的人有落差，但不覺得連千毅跟吳宗憲很像嗎？都是想說啥就說啥，不怕得罪人的概念」。

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