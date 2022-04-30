430不打小孩日！5字訣讓情緒「降肉」　一招吃半價兒童餐

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1. 停止體罰：腦科學告訴我們，大腦會被體罰打壞！受到嚴厲體罰時，用來控制情感、思考與意志行動力相關的「前額葉皮質」容積會減少19.1%；受到言語暴力會導致「初級聽覺皮質」腫大，可能造成心因性聽覺障礙、情緒不穩，並且害怕與他人接觸。
2. 看見需求：孩子讓家長感到困擾的行為背後，都隱含著孩子有某種需求，越過行為表象看見需求才能從根本解決問題。
3. 聽懂對方：當我們真心想要懂小孩，心裡會想著「你怎麼了呢？」而不是「你為什麼要這樣」，於是就能以好奇取代質問，以同理取代對立。
4. 說出心聲：對於孩子的狀況，爸媽要以「如實說出擔心」取代責罵，雙方才不會停留在表面的爭執，而能進一步共同討論怎麼辦。
5. 愛好愛滿：不打不罵並非只是希望爸媽管好自己的手或嘴，關鍵在於打理好自己的生活，請爸媽要好好愛自己。因為愛，我不打小孩，因為愛，我願意練習不以情緒去教養孩子，因為愛，所以學會愛。
杏子日式豬排響應「430不打小孩日」，分享另類的冷靜步驟，當爸媽感到壓力山大、小孩盧到不行，可先深呼吸恢復冷靜，請家人照顧小孩，自己先暫離現場，接著下載印出活動著色畫紙，給小孩畫完後在今（30）日繳回門市，可換取兒童餐5折優惠券，帶小孩來吃兒童餐，好好跟孩子聊一聊。
430不打小孩日話題在網路發酵，眾人回憶起自己小時候被爸媽扁的回憶，還翻出9大打小孩兇器調查，議論紛紛：「怎麼沒有竹條？那個很細，被打超痛」、「少了雞毛撢子」、「我媽直接去筍子園折一枝回來ㄒㄧㄠˉ」，而家長們對於不打小孩日也感嘆：「千萬別來國際不吼小孩日」、「今天早上已經破功」、「目前還沒有，晚上就難說了」。