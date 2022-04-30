中市府會餐敘群聚不斷擴大　2議員一確診一陽性

台中市府會餐敘群聚擴大，繼文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、議會專委確診，昨天快篩陰性的民進黨議員王立任今也PCR確診，成為台中市議會第一位確診的議員，民進黨議會黨團總召江肇國接著證實自己二度快篩陽性。立法院副院長蔡其昌三天前曾與王立任同台，蔡其昌剛快篩陰性後，也宣佈取消今明二天公開行程。
台中市長盧秀燕居隔期間，市府傳出第一位首長確診，文化局長陳佳君前晚發燒、喉嚨痛採檢確診。台中市衛生局長曾梓展昨在疫情記者會透露，陳佳君的Ct值為9.4，病毒量極高。市府宣佈大型會議全改線上舉行，今起防疫記者會也以直播方式進行。
由於副市長令狐榮達與陳佳君在內的4個局處首長，26日晚間甫與議會教育文化委員會的議員聚餐，參與餐會的20餘人昨天全被通知快篩，第一波篩出教育局長楊振昇與議會一名張姓專委確診。
與會近10名議員昨一篩陰性，包括議長張清照、副議長顏莉敏等人皆主動更改行程或自行居隔。民進黨議員王立任上午在臉書宣佈自己也確診了，目前已入住檢疫所，症狀輕微。
餐敘時與陳佳君同桌的王立任說，昨天一接到陳佳君確診消息，立刻取消所有行程回服務處，快篩陰性後自行3+4隔離。今天出現些微咳嗽及喉嚨乾癢症狀，自行快篩結果為陽性，隨即搭乘防疫計程車前往醫院進行PCR檢測，結果是陽性。
這場餐敘疫情持續擴大，民進黨議會黨團總召江肇國也在臉書提及自己二度快篩陽性，「今天早上睡醒，發現自己喉嚨癢癢的，我又做一次快篩，然後……紅線就跑出來了」他表示目前症狀很輕，只有聲音沙啞，沒有發燒。「後續會依照相關防疫規定及流程處理，PCR結果再告訴大家」。