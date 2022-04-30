最好示範！米可白2年前閃離「放手，是最好的祝福」

我是廣告 請繼續往下閱讀
當時看到他們兩個人的聲明，我的腦海忍不住浮現這句話：放手，是最好的祝福。這也是于美人多年前面對自己婚姻風暴的著作名稱。無論這兩對處理離婚的過程是激烈，還是平和，他們最後的態度都是更坦然地接受結果，更率真地面對自己，更真誠地給予彼此祝福。多數人都覺得結婚需要莫大的勇氣，因為它是件無比神聖的事，也是兩個人一輩子的承諾，所以當我們去喝喜酒、參加婚宴，給予的祝福話不外乎是：白頭偕老，永浴愛河。這暗示了人們對婚姻的期待：牽手了，就要一直緊握下去，倘若半途鬆開手，那恐怕就不是幸福或成功的證明。
然而，事實真是如此嗎？
活在這樣的世道裡，我們好像看過，也耳聞過很多完全不快樂的兩個人，礙於家庭、孩子或道德的牽絆，選擇在一段早已貌合神離的婚姻中苟延殘喘。明明是夫妻，關係卻是相敬如「冰」，別說沒有肢體上的觸碰和肉體上的溫存，取而代之的，是綿延不絕的冷暴力，看見彼此，內心不再有悸動，反而是怨聲載道的波濤洶湧。他們是決心走一輩子沒錯，但這一輩子別名叫「相欠債」，不簽字離婚是身體力行的還債，外人看在眼裡是白頭偕老，當事人看自己是互相折磨到頭髮花白，這哪裡是幸福的象徵，就算看得見微笑，也是苦不堪言的假笑，眼角沁出的淚，並非感動，而是打落牙齒和血吞的辛酸。若是婚姻給當事人的感受是如同啞巴吃黃蓮般的苦，那麼，選擇放手，反而是擁抱人生的自由。
從結婚到離婚，從牽手再到放手，全都萬般艱難，做來一點都不容易，需要的勇氣哪裡會比當初選擇在一起還少呢？更何況，結婚，是兩個人說我願意；離婚，是得經過兩家人同意。牽手，是承諾給了彼此；放手，是打破諾言像辜負了全世界。這樣的決定更得承受眾人批判的眼光，更必須承擔親朋好友、閒雜人等的質問，在我看來，離婚實際上比結婚需要更多的勇敢，也需要更多正面的鼓勵與肯定，因為，離婚的人絕對不是不幸福，就是因為太想要幸福，太渴望幸福，所以做出終結兩個人不開心的第一步。
「也許很多人會覺得成為『夫妻』是一件不容易的事，需要一些勇氣和衝動，為何不再努力看看呢？」是，沒錯！「成為夫妻」確實是件不容易的事，但「不成為夫妻」其實更加艱難及煎熬，上述兩件事都需要勇氣，都需要努力，但我寧願每對夫妻付出的勇氣和努力用對目的，如果拼命作繭自縛，將彼此囚困在名為婚姻的牢籠裡，為的就是符合世俗「再努力看看」的眼光，那是對別人交代，而非對彼此交代。在兩人的聲明裡，我看到米可白和謝銘杰的勇敢，他們確實努力了，也真的努力了，努力使對方幸福，就算站在彼此身旁的人並非自己，那也沒關係無所謂，這樣的愛，是最無私最真實的愛。這樣的放手，才是最好的祝福。
網路藝人欣西亞和shane
欣西亞粉絲專頁
【欣西亞的書敬請支持】
「好女人像毒藥，讓男人惹不起也戒不掉」
「我知道你愛得很用力，但還是要一巴掌呼醒你！」