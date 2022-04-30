JASONS更名「Mia C'bon」！進口福袋499元、咖啡買1送1
家樂福在2020年收購199家頂好、25家JASONS超市後，繼頂好陸續改名為家樂福超市，JASONS頂級超市也換上全新品牌名稱「Mia C'bon」，首間門市於今（30）日在台北天母西路正式營業，預計接下來每月展店1至2間，在今年插旗全台，開設超過20家門市。
Mia C'bon一樣維持頂級超市路線，店內全面改用電子價標，現場還可看到「虛擬店長」機器人。品牌名稱歷經多次討論，「Mia」發音正是接近台語的「東西miˉa˙」，而「Mia」也是義大利和西班牙文，意指「我的」，而「C'bon」則是法文「美好、美味」的意思，Mia C'bon定調為在地又國際的超市，透過進口選品來呈現「我的美好」。《NOWnews今日新聞》整理門市5大亮點搶先看：
■亮點1：開幕福袋499元
為了慶祝第一家Mia C'bon開幕，台北天母店推出進口商品的限量福袋，內含價值超過1200元的商品，限量50份，售價499元。前100名消費者不限消費金額加送德國Baren Treff小熊果汁軟糖，消費滿399元送時尚購物袋一個，限量100個。此外，Mia C'bon Café自今（30）日起至5月8日全面買一送一。
■亮點2、打造世界酒區
「世界酒區」將有超過40個國家、2000多支不同產區的經典酒款，包括葡萄酒、日式清酒、啤酒到威士忌等，未來將不定時舉辦紅白酒、清酒等品鑑會，由達人帶領品鑑酒款。
■亮點3：在地小農+品牌肉
「蔬菜區」最亮眼的生鮮獨家品牌EUGENIE，是選品團隊走訪台灣鄉鎮，找尋符合有機與產銷履歷標準的食材，同時也以行動支持在地小農。而「肉品區」也全面使用品牌肉，包含獨賣的澳洲傑克和牛、以及高檔餐廳指定使用的鳳凰和牛等。
■亮點4：「虛擬店長」機器人
台北天母店首聘「虛擬店長」機器人，近身為民眾推薦經典選品。在「進口食品區」有超過82國、1萬2000種熱銷與獨家進口商品，能零時差、零距離與世界接軌。
■亮點5：烹調、包禮服務
Mia C'bon將場域化身為居民的廚房、禮品間，現場有專人烹調牛排並切分剪成小塊、放入盒內，方便消費者直接在店內品嘗，或是帶回家吃。店內另設有代削新鮮水果、提物等服務，如果想送禮，也提供禮盒免費包裝，可自組蘋果、梨子等水果成為特色禮盒。