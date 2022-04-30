確診個案「自主回報疫調」系統明日上路 填寫5步驟4大題
中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增15149例COVID-19確定病例，分別為15033例本土個案及116例境外移入。確診人數大增，為了減輕疫調人員負擔、提高居隔通知的速度，自5月1號起開始實施確診者自主回報疫調系統，確診者將會收到簡訊，接著按照簡訊上的網址便可連入確診者自主回報疫調系統，指揮中心發言人莊人祥也詳細說明了整個填報流程。
莊人祥表示，第一步就是確認資料，填入身分證號碼或居留號碼後六碼作身份驗證，接著就是按照系統指式，詳細閱讀個人資料蒐集告知事項。
接著依序勾選個人是否是高風險族群以及有無密切接觸者，然後填個人的手機號碼、居住地址、職業或學校等資料。
整體來說，確診者自主疫調回報有4大題要填，包括基本資料、最早出現症狀日期或檢驗陽性日期、密切接觸者、是否有慢性疾病或懷孕。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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