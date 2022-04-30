劉畊宏觀看數破億！廠商搶註冊商標　沒連線周董原因曝光

上海封城效應發酵，劉畊宏健身直播暴紅，帶動中國跳操風潮，一個月內抖音平台突破5,500萬粉絲，創造漲粉最快紀錄，觀看瀏覽量破億，直逼人氣王李佳琦，後續商機無限，有廠商看中這波熱潮，搶先註冊商標，已有福建和香港兩公司申請註冊「劉畊宏」商標，分類為健身器材、服裝鞋帽等。





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▲劉畊宏（左）和老婆王婉（右）年初帶著３個小孩移居上海。（圖／翻攝劉畊宏微博）

▲劉畊宏（右）帶著王婉霏一起健身，身上T恤濕透。（圖／翻攝劉畊宏微博）。

劉畊宏早期因帶女兒小泡芙錄製綜藝《爸爸去哪兒》，獲得觀眾喜愛，2018年開設抖音帳號，當時外界多將他歸類為小泡芙爸爸、周杰倫好友，初期在淘寶嘗試帶貨，首次成交額只有80萬元人民幣，並不特別出色，直到去年移居上海，將事業重心移往對岸，和老婆王婉霏經常分享一家和樂的生活，逐漸打開知名度。





劉畊宏去年底簽約「MCN機構無憂傳媒」，轉戰抖音電商，直播9場累積665萬元人民幣，成績算是普通，這次搭上隔離政策，帶動全民跳操風潮，網友無法出門，索性跟著他一起甩肉減脂，7天漲粉1,000萬，登上微博第一，現在藝人鍾麗緹、辰亦儒都加入健身直播。





▲劉畊宏（左）當年提攜周杰倫，雙方是超過20年的好朋友。（圖／翻攝微博）

劉畊宏的健身風格，認真中帶有搞笑的輕鬆，和老婆王婉霏、女兒小泡芙的互動非常有趣，堪稱吸粉的關鍵。不過，很多粉絲希望他能帶動周杰倫健身，讓天王重回八塊腹肌的好身材，劉畊宏忍不住吐槽他只會帶大家喝珍珠奶茶，「跟他連線對你們有什麼幫助，周杰倫不會帶你們變瘦，只會變胖」，逗趣真相笑翻網友。



