何時能解除口罩禁令？醫估明年有機會 陳時中曝未來規劃
本土疫情持續升溫，連日來都新增破萬個案，但國際上許多國家都陸續放寬管制，不少民眾也想知道，台灣何時有望脫下口罩，對此指揮中心指揮官陳時中坦言，目前還不會建議大家不要戴口罩，但會朝有些地方不強制的方向來走。
感染科權威黃高彬認為，解除口罩禁令，需要看群體免疫程度，感染比率與疫苗覆蓋率相加，如果沒有達8到9成，還是沒辦法脫口罩，台灣目前確診人口僅0.2%，加上疫苗接種率近6成，兩者相加僅約6成多；且台灣人慣性總是「有疫情時搶打疫苗，疫情平靜又緩打」，施打意願受疫情影響程度高，所以要脫口罩可能得到明年後了。
台大兒童醫院院長黃立民也表示，疫苗覆蓋率與藥品儲備人口比例才是控制疫情的重點，藥物應以人口的5%進行準備，疫苗覆蓋率也還需提升1至2成，應該到明年才比較有機會解禁口罩。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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