COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

何時能解除口罩禁令？醫估明年有機會　陳時中曝未來規劃

▲陳時中坦言，目前還不會建議大家不要戴口罩，但會朝有些地方不強制的方向來走。（示意圖／NOWnews資料照）
▲陳時中坦言，目前還不會建議大家不要戴口罩，但會朝有些地方不強制的方向來走。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-04-30 15:22:06

本土疫情持續升溫，連日來都新增破萬個案，但國際上許多國家都陸續放寬管制，不少民眾也想知道，台灣何時有望脫下口罩，對此指揮中心指揮官陳時中坦言，目前還不會建議大家不要戴口罩，但會朝有些地方不強制的方向來走。

我是廣告 請繼續往下閱讀
感染科權威黃高彬認為，解除口罩禁令，需要看群體免疫程度，感染比率與疫苗覆蓋率相加，如果沒有達8到9成，還是沒辦法脫口罩，台灣目前確診人口僅0.2%，加上疫苗接種率近6成，兩者相加僅約6成多；且台灣人慣性總是「有疫情時搶打疫苗，疫情平靜又緩打」，施打意願受疫情影響程度高，所以要脫口罩可能得到明年後了。

台大兒童醫院院長黃立民也表示，疫苗覆蓋率與藥品儲備人口比例才是控制疫情的重點，藥物應以人口的5%進行準備，疫苗覆蓋率也還需提升1至2成，應該到明年才比較有機會解禁口罩。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

保醫療量能　陳時中：未來快篩陽才能做PCR！很快會實施

快篩實名制當機！尾數「單號」也能買　陳時中：不用退貨

今新增3死亡個案！中重症增加18例　國小男童中症血氧低

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀