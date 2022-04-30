COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

納豆「夢到過世奶奶揮手」　醒來眼角帶著淚痕

▲納豆在《頭七》將角色壓抑且充滿傷痛的心境展露無遺。（圖／皮諾丘電影）
▲納豆在《頭七》將角色壓抑且充滿傷痛的心境展露無遺。（圖／皮諾丘電影）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-30 21:00:00

由Selina任家萱主演的恐怖鬼片《頭七》上檔近一個月，目前仍在全台熱映中，電影以台灣喪葬傳統「頭七」為主軸，根據該片宗教顧問千夜道長解釋，習俗上認為亡者會在死後第七天回到家裡與親友道別，當天最大禁忌就是「家人起爭執」，會讓亡者心不下，而片中納豆和女主角Selina起的一場關鍵爭鬥戲，正點出了李家亡者陰魂不散的原因，納豆表示Selina在拍完該場戲後滿臉淚痕直喊「不再拍戲了」，他也開玩笑說擔心殺青後2人「關係生變」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
納豆表示，因為這場動作戲徹底感受到Selina的敬業，尤其有一幕納豆抓著Selina的頭髮拖行她，Selina卻對納豆說：「謝謝你給我這個力量，才能讓我更入戲！」納豆笑言聽完之後決定：「這樣我就不用客氣！」Selina也帥氣回應：「好啊，來吧！」最後拍了5次才完成，Selina拍完扭打戲後直接累到抱著納豆休息，他認為多虧倆人的好感情，才能互相放心的把身體交給對方。而納豆在全片將角色壓抑且充滿傷痛的的心境神態展露無遺，也讓他有望角逐本屆金馬影帝。

▲Selina（左）和納豆在片中各自揣懷著不同的心情面對李家人。（圖／皮諾丘電影）
▲Selina（左）和納豆在片中各自揣懷著不同的心情面對李家人。（圖／皮諾丘電影）
談起是否有離世親友入夢的經驗，納豆表示兒時經常回屏東奶奶家過寒暑假，奶奶離世之後一直想夢到對方，卻始終夢不到，「直到2、3年後，我夢見奶奶出現在陽光充足的一個場景裡，笑得很溫暖，她把紗窗打開來對我揮揮手。」他感性說：「醒過來之後眼角還帶著淚痕，但我覺得是阿嬤現在過得很好！」他也提到，《頭七》其實是部描述家人間情感的電影，他拍完之後格外想回家陪陪父母，希望觀眾看完也能有相同感受！

另外，電影《頭七》拍攝期間剛好遇上農曆七月，劇組按照民俗慣例進行普渡，在擺設供品時，有體質敏感的工作人員感受到「人很多」的壓迫感，千夜道長解釋，因為當地不是每年都有祭拜活動，附近又有墓園，好兄弟和孤魂野鬼可能已經很久沒有東西可以吃，難得有普渡就比較「激動」，「我在帶領大家拜拜的時候，就有感覺到幾個好兄弟在樹上虎視眈眈、想要鬧，我邊誦經邊帶領大家拜拜，邊去踹了兩下矮樹，因為樹上那幾個很不乖！」幸好最後普渡圓滿完成，拍攝過程也相當順利。

▲納豆（右）請來陳家逵為父親進行喪禮法事。（圖／皮諾丘電影）
▲納豆（右）請來陳家逵為父親進行喪禮法事。（圖／皮諾丘電影）
《頭七》近日與影城合作推出週末學生優惠場，憑學生證購買指定早場票僅需150元，另外4/30起購票加贈《頭七》明信片一張，送完為止，詳情請見電影官方臉書。電影由Selina任家萱、陳以文、納豆、吳以涵主演，陳家逵、高宇蓁、鄧志鴻、赫容、舒偉傑特別演出，皮諾丘電影事業有限公司出品暨製作、馬棋朵數位影像公司、台灣大哥大 MyVideo、杰瑞音樂出品、導演沈丹桂執導、資深製作人葉直育監製，《頭七》全台熱映中。（編輯：楊穎軒）

疑焦慮症狀！柯震東發4篇負面文：很抱歉　經紀人回應了

大S嘆汪小菲「容易遷怒別人」　具俊曄被小S認證脾氣好

宋仲基家留著宋慧喬照片！「經典相愛證據」宋爸捨不得丟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀