納豆「夢到過世奶奶揮手」　醒來眼角帶著淚痕

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談起是否有離世親友入夢的經驗，納豆表示兒時經常回屏東奶奶家過寒暑假，奶奶離世之後一直想夢到對方，卻始終夢不到，「直到2、3年後，我夢見奶奶出現在陽光充足的一個場景裡，笑得很溫暖，她把紗窗打開來對我揮揮手。」他感性說：「醒過來之後眼角還帶著淚痕，但我覺得是阿嬤現在過得很好！」他也提到，《頭七》其實是部描述家人間情感的電影，他拍完之後格外想回家陪陪父母，希望觀眾看完也能有相同感受！
另外，電影《頭七》拍攝期間剛好遇上農曆七月，劇組按照民俗慣例進行普渡，在擺設供品時，有體質敏感的工作人員感受到「人很多」的壓迫感，千夜道長解釋，因為當地不是每年都有祭拜活動，附近又有墓園，好兄弟和孤魂野鬼可能已經很久沒有東西可以吃，難得有普渡就比較「激動」，「我在帶領大家拜拜的時候，就有感覺到幾個好兄弟在樹上虎視眈眈、想要鬧，我邊誦經邊帶領大家拜拜，邊去踹了兩下矮樹，因為樹上那幾個很不乖！」幸好最後普渡圓滿完成，拍攝過程也相當順利。
《頭七》近日與影城合作推出週末學生優惠場，憑學生證購買指定早場票僅需150元，另外4/30起購票加贈《頭七》明信片一張，送完為止，詳情請見電影官方臉書。電影由Selina任家萱、陳以文、納豆、吳以涵主演，陳家逵、高宇蓁、鄧志鴻、赫容、舒偉傑特別演出，皮諾丘電影事業有限公司出品暨製作、馬棋朵數位影像公司、台灣大哥大 MyVideo、杰瑞音樂出品、導演沈丹桂執導、資深製作人葉直育監製，《頭七》全台熱映中。（編輯：楊穎軒）