COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台中+756　停課117校、逢甲群聚109人、足跡熱點20處

▲府會發生聚餐群聚事件，累計6人確診，台中市政府疫情記者會今起改線上進行。（圖／台中市政府提供，2022.04.30）
▲府會發生聚餐群聚事件，累計6人確診，台中市政府疫情記者會今起改線上進行。（圖／台中市政府提供，2022.04.30）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-30 15:59:53

台中市本土個案今（30日）新增756例，含校園群聚77例、職場群聚72例與家庭、朋友群聚176例。其中逢甲大學確診數已達109人、府會餐敘群聚案累計6人。在校園部份，高中以下確診人數達353人，目前已117校停班課，包括高中15校、國中18校、國小57校、幼兒園27園。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲大學群聚升溫，台中市今新增確診個案公共場域熱點多了三所大學。（圖／台中市政府提供，2022.04.30）
▲大學群聚升溫，台中市今新增確診個案公共場域熱點多了3所大學。（圖／台中市政府提供，2022.04.30）
▲大學群聚升溫，台中市今新增確診個案公共場域熱點多了三所大學。（圖／台中市政府提供，2022.04.30）
▲台中市今新增確診個案公共場域熱點多了宗教場所。（圖／台中市政府提供，2022.04.30）
市長盧秀燕說明台中市政府和議會群聚案，26日參加餐會人員共24人，席開2桌。截至今天中午為止，快篩陰性18位、陽性6位，PCR結果都確診。她呼籲接觸者若後續有症狀可再篩驗，陽性者請通知防疫單位。

這場餐會確診率高達1/4，這6人府方包括文化局長陳佳君、教育局長楊振昇。議會有議員王立任、江肇國，以及一名主任、一名專委。

▲台中市因學生確診停課學校統計表之一。（圖／台中市政府提供，2022.04.30）
▲台中市因學生確診停課學校統計表之一。（圖／台中市政府提供，2022.04.30）
▲台中市因學生確診停課學校統計表之二。（圖／台中市政府提供，2022.04.30）
▲台中市因學生確診停課學校統計表之二。（圖／台中市政府提供，2022.04.30）
▲台中市因學生確診停課學校統計表之三。（圖／台中市政府提供，2022.04.30）
▲台中市因學生確診停課學校統計表之三。（圖／台中市政府提供，2022.04.30）
▲台中市因學生確診停課學校統計表之四。（圖／台中市政府提供，2022.04.30）
▲台中市因學生確診停課學校統計表之四。（圖／台中市政府提供，2022.04.30）
▲台中市因學生確診停課學校統計表之五。（圖／台中市政府提供，2022.04.30）
▲台中市因學生確診停課學校統計表之五。（圖／台中市政府提供，2022.04.30）
盧秀燕指出，陳佳君、楊振昇的症狀是喉嚨痛、聲音沙啞、有點流鼻水，都是輕症，兩人皆採居家照護休養，今早市府線上防疫會議，楊振昇視訊參與，聲音有些虛弱，但業務銜接、推動、溝通上沒有問題。

盧秀燕說，教育局位在豐原，楊振昇自疫情以來都在市府內開會，近期沒進入校園，密切接觸者全部快篩陰性，已匡列2名親友、6名隨行同事居隔；文化局長陳佳君一直處在獨立辦公室、府內開會全程佩戴口罩，目前匡列2名親友居隔中，辦公室內25人全部快篩陰性。

曾梓展表示，因為目前全國已停做基因定序，該起群聚案難以查出發病來源。

中市府會餐敘群聚不斷擴大　2議員一確診一陽性

盧秀燕籲五一宅在家　這處確診足跡熱點網喊：有氣質

維持禁跨縣市移動！中市94校停課　國小畢旅恐GG惹

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀