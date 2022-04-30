台中+756 停課117校、逢甲群聚109人、足跡熱點20處
台中市本土個案今（30日）新增756例，含校園群聚77例、職場群聚72例與家庭、朋友群聚176例。其中逢甲大學確診數已達109人、府會餐敘群聚案累計6人。在校園部份，高中以下確診人數達353人，目前已117校停班課，包括高中15校、國中18校、國小57校、幼兒園27園。
市長盧秀燕說明台中市政府和議會群聚案，26日參加餐會人員共24人，席開2桌。截至今天中午為止，快篩陰性18位、陽性6位，PCR結果都確診。她呼籲接觸者若後續有症狀可再篩驗，陽性者請通知防疫單位。
這場餐會確診率高達1/4，這6人府方包括文化局長陳佳君、教育局長楊振昇。議會有議員王立任、江肇國，以及一名主任、一名專委。
盧秀燕指出，陳佳君、楊振昇的症狀是喉嚨痛、聲音沙啞、有點流鼻水，都是輕症，兩人皆採居家照護休養，今早市府線上防疫會議，楊振昇視訊參與，聲音有些虛弱，但業務銜接、推動、溝通上沒有問題。
盧秀燕說，教育局位在豐原，楊振昇自疫情以來都在市府內開會，近期沒進入校園，密切接觸者全部快篩陰性，已匡列2名親友、6名隨行同事居隔；文化局長陳佳君一直處在獨立辦公室、府內開會全程佩戴口罩，目前匡列2名親友居隔中，辦公室內25人全部快篩陰性。
曾梓展表示，因為目前全國已停做基因定序，該起群聚案難以查出發病來源。