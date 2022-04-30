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居隔神隊友！新運動風遊戲《Nintendo Switch 運動》開賣

▲《Nintendo Switch 運動》在台開賣，收錄6款遊戲。（圖/廠商提供）
▲《Nintendo Switch 運動》在台開賣，收錄6款遊戲。（圖/廠商提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-30 17:30:00

至今已在全球售出超過7億9千萬台主機、以及50億套軟體的任天堂，近年因為居家防疫，讓民眾對於家庭娛樂更加重視，讓Switch大賣。台灣近日本土疫情大爆發，居家隔離和停課的學校也不斷增加，孩子停課後，沒有後援的家庭也必須在家工作以便照顧孩子，為了擁有短暫能夠專心的工作時間，Switch成為最佳神隊友。可以互動的遊戲，除了熱門的健身環之外，任天堂正式在台發行收錄6款運動遊戲《Nintendo Switch 運動》。

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▲《Nintendo Switch 運動》。（圖/廠商提供）
▲曾經風靡台灣的《Wii運動》，推出系列新作《Nintendo Switch 運動》，收錄6款運動遊戲，使用Joy-Con就能在家動起來。（圖/廠商提供）
曾經風靡台灣，造成居家新運動風潮的《Wii運動》，推出系列新作《Nintendo Switch 運動》，收錄6款運動遊戲，包含在適當時機揮動Joy-Con就能輕鬆對打的網球，透過擺動的動作就能讓球筆直地前進或轉彎的保齡球，以及善用攻擊或防禦來擊倒對手的擊劍等。除了曾在《Wii運動》系列中獲得極高人氣的保齡球、擊劍及網球以外，還新增了排球、羽毛球和足球。

玩家不用出門找球場或是球伴，在家就可體驗到運動遊戲的刺激暢快。像是羽毛球，除了可以自由地左右擊球，只要配合好時機，就能使出超有氣勢的殺球。至於排球，玩家可以操作Joy-Con來完成發球、接球、托球和殺球等動作。

操作角色除了本作登場的Sportsmates外，也能選擇Mii。除了可以透過鄰近主機通訊與家人朋友遊玩外，所有項目都支援線上遊玩。不只是跟朋友對戰，只要在隨機比賽贏得越多，就能跟越強的對手競賽。計畫於夏季發布免費更新。除了發售時已有的射門對決，屆時玩家將能夠使用腿部固定帶來遊玩足球比賽。並計畫秋季再度發布免費更新，預定新增高爾夫球。

▲《Nintendo Switch 運動》。（圖/廠商提供）
▲《Nintendo Switch 運動》透過擺動就能玩保齡球。（圖/廠商提供）
《Wii運動》4/29才上市，但就有不少玩家已經鎖定此款遊戲，並於第一時間入手，試玩過後有點小小抱怨：「羽球只能一對一，不能自己移動有一點遺憾。」、「繼曠野之息、動森看來又是一個精神時光屋。」、「不能線上組隊真的很失望。」、「雖然買了，但覺得內容好少，完全比不上wii運動跟渡假勝地。」，但也有玩家直呼：「好玩！」、「運動項目肯定會慢慢擴充吧！」

▲《Nintendo Switch 運動》。（圖/廠商提供）
▲《Nintendo Switch 運動》綁上腿部固定帶就能進行足球射門對決。（圖/廠商提供）

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