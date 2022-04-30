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430國際不打小孩日　蔡英文籲：多傾聽和尊重小朋友想法

▲蔡英文請大家多傾聽和尊重小朋友的想法，跟孩子好好說話，並且把這種溝通方式，落實在生活的每一天。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文請大家多傾聽和尊重小朋友的想法，跟孩子好好說話，並且把這種溝通方式，落實在生活的每一天。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／綜合報導

2022-04-30 16:11:32

總統蔡英文今（30）日以民進黨主席身分，在客委會主委楊長鎮、前台灣省政府主席林光華、黨籍立委邱泰源、新竹縣議會黨團總召張珈源、議員吳傳地、何建樺、黨客家部主任周江杰等人陪同下，出席由人本教育基金會新竹分會、新竹市母語推廣協會與民進黨客家事務部，於新竹縣竹北市東興綠園道共同舉辦的《國際不打小孩日 兒童人權母語派對》活動。蔡英文表示，她要請大家多傾聽和尊重小朋友的想法，跟孩子好好說話，並且把這種溝通方式，落實在生活的每一天。

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蔡英文表示，今天是430國際不打小孩日，這是一項重要的宣示。她要感謝人本教育基金會，過去17年來積極響應國際不打小孩日的活動，努力在國內推動非暴力、零體罰的教養方式，讓愛的教育，在社會各個角落扎根。

除了小朋友的教育之外，蔡英文也表示，這幾年來，政府積極推動母語教育，我國的本土語言課程，除了閩南語、客語、原住民語，再新增了閩東語和台灣手語。
 
蔡英文感謝新竹市母語協會，長期對母語政策的支持，也協助母語的推廣。未來，政府會繼續努力，行政院有一個計畫加碼投入資源，鼓勵大家不只在家裡、在學校說母語，也能把母語融入日常生活中，這樣才能把台灣豐富的族群文化，一代又一代傳承下去。

由於今天是五一連假的第一天，蔡英文在致詞時表示，面對疫情的挑戰，大家要「戒慎而不恐慌」，盡快打滿三劑疫苗，小朋友的疫苗也即將開始施打，請家長們多多考慮，也請大家互相提醒，趕快去打疫苗。透過積極防疫、穩健開放的方式，朝正常生活的方向邁進。

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