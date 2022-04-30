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鹿希派發片僅154個讚！吳宗憲500萬放水流：去賣轟天雷吧

▲鹿希派花500萬製作唱片，卻因呼麻導致模糊焦點。（圖／容易文創提供）
▲鹿希派花500萬製作唱片，卻因呼麻導致模糊焦點。（圖／容易文創提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-04-30 17:00:00

綜藝大哥吳宗憲的兒子鹿希派（吳軒睿），原定去年底要發行新專輯《P》，卻因在信義區路邊呼麻被抓，發片記者會秒變道歉大會，音樂計畫也不了了之，經過這幾個月的沉潛，他悄悄在社群平台宣告實體專輯開賣，每張要價高達1,000元，結果乏人問津，連老爸吳宗憲都忍不住吐槽，要他快去賣卡拉轟天雷伴唱機！

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▲吳宗憲（左）、鹿希派。（圖/記者林調遜攝）
▲吳宗憲（左）去年出席記者會力挺鹿希派。（圖/記者林調遜攝）

鹿希派砸500萬元發行唱片，由設計大師蕭青陽擔綱專輯包裝，內容豐富包括CD、卡式錄音帶、歌詞本、明信片及小海報，每張售價高達1,000元，他坦言「以後做這麼精緻漂亮的專輯，機會比較渺茫，但是這次的專輯實體成品，我還是非常非常滿意的」，並承諾未來若有機會表演，只要粉絲帶專輯前來，一定會簽好簽滿。

▲鹿希派的實體專輯每張要價一千元。（圖／翻攝鹿希派IG）
▲鹿希派的實體專輯每張要價一千元。（圖／翻攝鹿希派IG）

不過鹿希派在IG發文，附上連結要粉絲填表購買，回應的網友卻不多，吳宗憲在這篇文章底下留言，狠虧兒子「我靠，你這個也太厲害了，兩天前的留言154個讚，還有一個留言」、「鹿希派你趕快去賣卡拉轟天雷吧！現在到處都買不到貨，你趕快到處去，就當『全台親送』」，老爸難得和兒子互動，一下就幫鹿希派衝了2個留言數。

▲吳宗憲吐槽鹿希派發片僅有154個讚，不如快去賣卡拉轟天雷伴唱機。（圖／翻攝鹿希派IG）
▲吳宗憲吐槽鹿希派發片僅有154個讚，不如快去賣卡拉轟天雷伴唱機。（圖／翻攝鹿希派IG）

後續粉絲看到吳宗憲留言也跑來朝聖，對鹿希派的音樂之路給予良心建議，笑說「某綜藝大哥天王常說的一句話：藝術是不能勉強的」、「小鹿你還是乖乖享受人生就好了吧」。

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