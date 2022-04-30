華視四度出包！誤植「上海日增1181萬例」 請辭名單曝光
華視新聞本月自20日開始頻頻誤植新聞，陳郁秀請辭後，鄭自隆將接任華視董事長，今（30）日又傳出第四度出包，除了上錯美國職棒大聯盟（MLB）中球隊的隊徽之外，跑馬燈上提供的上海確診案例也打錯，短短10天內就誤植4次，對此，華視也向《NOWnews今日新聞》做出回應。
華視繼出現聳動標題「新北市遭共軍導彈擊中」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」後，才隔2天又將行政院長蘇貞昌的職稱寫成總統，而今天又有讀者發現體育新聞也淪陷，可以看到美聯戰績當中的明尼蘇達雙城隊隊徽，誤植成了芝加哥白襪隊，白襪隊的隊徽則變成堪薩斯皇家。不只如此，疫情相關新聞也出狀況，華視側邊跑馬燈竟有「上海日增1181萬例，確診近1個月新低」的資訊，讓觀眾看了相當驚訝。
對於MLB隊徽誤植，華視表示：「經查為助理導播於字幕機模版初期設定時，圖檔路徑連結不確實，導致即使內容資料正確，字幕機仍播出錯誤圖檔，事發後球評亦緊急在節目中口頭勘誤。」至於跑馬燈數字錯誤，是肇因於編輯未遵循新聞SOP執行，不過在發現錯誤後，就隨即循緊急處理程序進廣告，並緊急更正錯誤內容。最後華視強調：「此次犯錯之編輯，與先前造成重大錯誤跑馬訊息之編輯為同一人，該員已請辭負責，新聞台製播部經理亦同步請辭獲准。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。