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內幕／綠竹市考慮空降　搭林智堅聯合競選拚雙贏

▲新竹市長林智堅政績卓越，在各項民調中普遍獲得市民好評，其下一步受到各界矚目，也牽動民進黨在竹市佈局。（圖／翻攝自林智堅臉書）
▲新竹市長林智堅政績卓越，在各項民調中普遍獲得市民好評，其下一步受到各界矚目，也牽動民進黨在竹市佈局。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-30 16:45:29

新竹市長林智堅任期屆滿，在投票取向多元的新竹市，民進黨將由誰接棒力拚延續綠色執政，至今仍不明朗。相關人士分析，綠營目前以行政院發言人羅秉成、行政院顧問鄭宏輝的討論度最高，惟羅意願不高、鄭在地方反應不佳，綠營持續思考徵召非檯面上的空降人選；而在林智堅對於轉戰其他縣市並未說死的情況下，屆時由林與竹市人選聯合競選，力拚雙贏。

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▲鄭宏輝本屆代表民進黨參選竹市立委落敗，其欲競選市長普遍不受看好，綠營基層反應也不佳。（圖／鄭宏輝辦公室提供）
▲鄭宏輝本屆代表民進黨參選竹市立委落敗，其欲競選市長普遍不受看好，綠營基層反應也不佳。（圖／鄭宏輝辦公室提供）
年底新竹市長選舉，包含新竹市議員李妍慧、鄭宏輝、竹市黨部主委陳建名、羅秉成、黨副秘書長林飛帆、台北市黨部主委吳怡農都曾被點名或表態；其中，林智堅近來公開盛讚羅秉成是竹市長合適人選，也讓羅秉成與一直以來積極表態的鄭宏輝成為討論度最高的對象。

惟據了解，林智堅近期並未與羅秉成對於參選新竹市長有正式的晤談，羅不選的念頭仍是相當強烈；而鄭宏輝在地方基層的反應不佳，因此地方仍持續探詢空降的其他可能人選。

新竹市所得高、學歷高、年紀輕，非傳統選民多，投票較不會受意識形態影響，能夠獲得這類新興選民的青睞，就有極高勝選可能。熟悉地方選情的人士分析，這類新興選民在靠近竹北的新竹市東區為大宗，不過從本屆立委選舉得票來看，鄭宏輝在東區的票開得相當不理想，有些票箱甚至不到時代力量參選人高鈺婷的一半，這2年來也看不出鄭宏輝有能力拓展這一族群的選票，這也是綠營基層很擔憂的事情。

地方人士也說，鄭宏輝上次選舉被質疑的「炒地」等事情，民進黨基層與多數支持者至今都不認為其已做充分說明，「到時候選舉對方狂打炒地，你要怎麼選？」

另綠營人士透露，原先鄭宏輝也要參選新竹市黨部主委，後來在林智堅等人協調下決定不登記，也答應不選市長，還當場致電民進黨秘書長林錫耀宣告此事，在協調後的隔日更陪同現任主委陳建名登記參選連任；未料隔週一，鄭宏輝又跟立法院民進黨團總召柯建銘說，「想想還是要選市長」，也造就現在綠營提名的僵局。

而鄭宏輝決定參選市長到底後，其在上週民進黨中執會再度向兼任黨主席的總統蔡英文表達意願，會後鄭更大動作透過臉書表示，「謝謝小英總統給予宏輝的勉勵與肯定，也肯定宏輝未來也是徵召人選，宏輝會全力以赴爭取徵召提名」。

不過，有與會人士透露，會議過程中，柯建銘當然不好多說甚麼，但態度已經很明顯，而蔡英文根本沒有對表態的鄭宏輝有所回應，這樣還不夠明白嗎？

地方組織人士則認為，若最後民進黨在新竹市徵召空降人選，以過去新竹市民的選民結構與過去的投票取向來看，相信接受度不會低，最重要的是，最後的人選能夠獲得林智堅與柯建銘支持，才能凝聚綠營基層能量。

該人士也說，地方人士確實對徵召一名耳目一新的人選有所期待，也希望能夠延續8年來的執政成果，不能讓竹市近年宜居、清新的形象走回頭路。

親近林智堅人士則說，林智堅是一個不會讓自己閒下來的人，過去說過不會參選大新竹市長，惟大新竹合併已趕不上年底選戰，北北桃竹又是連動的，林轉戰其他縣市，連帶拉抬鼓舞新竹市選情，如同2018年綠營北台灣「會做事連線」在逆風下仍開出不錯成績，一直都是可能選項。

該人士也說，林智堅兩屆近乎任滿，這樣的情況下，不會有人覺得是落跑，「幫市民找一個適合的接棒者，也是將卸任市長的責任」，林智堅不可能離開新竹，就算參選其他縣市，時不時聯合競選、回竹市輔選，效應仍是不容小覷的。

▲新竹市長林智堅執政7年多來，城市形象大幅改變，在地景觀吸引不少遊客前往，在地人也對此讚譽有加。（圖／記者黃宣尹攝）
▲新竹市長林智堅執政7年多來，城市形象大幅改變，在地景觀吸引不少遊客前往，在地人也對此讚譽有加。（圖／記者黃宣尹攝）
▲新竹市是「年輕古城」，市長林智堅上任以來對於舊建築活化等的努力有目共睹。（圖／記者黃宣尹攝）
▲新竹市是「年輕古城」，市長林智堅上任以來對於舊建築活化等的努力有目共睹。（圖／記者黃宣尹攝）

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