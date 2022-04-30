勾惡再掀戰「連千毅啥都不是」 自稱社會公道伯絕不低頭
直播天王連千毅最近發行NFT被YouTuber「勾起你心中的惡」（勾惡）質疑詐騙，雙方也因此爆發不愉快，事件在有天道盟太陽會背景、號稱連千毅大哥的謝育全制止後，事情才稍微告一個段落，怎料又傳出勾惡昨（29）日再次上傳《連千毅啥都不是》影片，而他也親自吐露原因。
勾惡透過IG限時動態，表示會再將影片上架，是想將先前公告的道歉聲明中，提及影片有違背勾惡精神的部分做修改，強調後續仍會站穩立場，直球對決，還高調直呼：「勾惡依舊是勾惡，兄弟姊妹們請幫忙分享。」隨後更自稱是「社會公道伯」，絕不會向任何人低頭。
而對於勾惡、連千毅相約下月談判一事，刑事局決定介入，今天就針對有幫派背景的直播主，和另一位直播主的糾紛爭議發出新聞稿，指出為防範暴力衝突，已通報新北市、台中市、高雄市警察局等機關密切蒐證，若有任何不法暴力行為，將立即從嚴從速逮捕偵辦、絕不寬貸。
※【NOWnews 今日新聞
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