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勾惡再掀戰「連千毅啥都不是」　自稱社會公道伯絕不低頭

▲勾惡重新上架影片《連千毅啥都不是》，喊話要直球對決。（圖／勾惡臉書）
▲勾惡重新上架影片《連千毅啥都不是》，喊話要直球對決。（圖／勾惡臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-30 18:19:11

直播天王連千毅最近發行NFT被YouTuber「勾起你心中的惡」（勾惡）質疑詐騙，雙方也因此爆發不愉快，事件在有天道盟太陽會背景、號稱連千毅大哥的謝育全制止後，事情才稍微告一個段落，怎料又傳出勾惡昨（29）日再次上傳《連千毅啥都不是》影片，而他也親自吐露原因。

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▲連千毅對於種種指控則表示，都是空穴來風，只是前員工被資遣挾怨報復而已。（圖／翻攝連千毅FB）
▲連千毅聽從大哥謝育全的話，決定停戰。（圖／連千毅臉書）
勾惡透過IG限時動態，表示會再將影片上架，是想將先前公告的道歉聲明中，提及影片有違背勾惡精神的部分做修改，強調後續仍會站穩立場，直球對決，還高調直呼：「勾惡依舊是勾惡，兄弟姊妹們請幫忙分享。」隨後更自稱是「社會公道伯」，絕不會向任何人低頭。

▲勾惡解釋影片重新上架的原因。（圖／勾惡IG）
▲勾惡解釋影片重新上架的原因。（圖／勾惡IG）
而對於勾惡、連千毅相約下月談判一事，刑事局決定介入，今天就針對有幫派背景的直播主，和另一位直播主的糾紛爭議發出新聞稿，指出為防範暴力衝突，已通報新北市、台中市、高雄市警察局等機關密切蒐證，若有任何不法暴力行為，將立即從嚴從速逮捕偵辦、絕不寬貸。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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