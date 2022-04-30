《原子》坤達再跳經典〈放手〉　黑色網狀衣露胸肌拚了

《原子少年ATOM BOYZ》歷經團隊確診風波仍傳遞正面力量，29日官方頻道上傳影片，多位確診選手與暖心學姊木木皆現身報告現況。面對身體不適，選手多積極面對，呼籲粉絲及所有關心自己的朋友「與病毒共存、一起跨越難關」。明日（1日）晚上8時如期在TVBS歡樂台、精彩台以及LINE TV播出第三集「旅行者的金唱盤」，《NOWnews今日新聞》則於晚上10時在YouTube頻道播出，獨家邀請天王星的蔡承祐、小孩、火星下浦洋、水星洪禹翔、黃莑茗陪看，和觀眾線上互動。





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▲坤達與《原子少年》火星成員合作經典舞曲〈放手〉，左起為MAX、李哲言、夏浦洋、坤達、陳峻廷、何書偉。（圖／野火娛樂提供）

旅行者的金唱盤是《原子少年》的第二階段賽制，將由導師與各團合作演出台灣經典舞曲表演，除了三位星際導師Ella陳嘉樺、坤達、周湯豪，製作單位也特別邀請到久未合體的JPM、舞藝高超的全方位藝人陳漢典，以及同是團體出身的吳映潔、愛紗擔任助力導師，而舞力導師田一德也將表演在《這就是街舞》中師父羅志祥的〈精舞門〉。





分組依序由上一賽制排名選擇，前三名天王星、水星以及金星分別選擇周湯豪、吳映潔、愛紗組隊，而其他的團體分組則由各導師自行選擇。本賽制率先登場的是坤達選擇的火星，被問到為什麼選擇火星，坤達打趣：「因為算命師曾經說過，我命裡缺火。」和火星見面後他也解釋因為「放手」歌曲風格有三元素：MAN、POWER以及ENERGY，長時間考慮後決定選擇火星。而在預告中可以看見坤達在舞台上身著黑色網狀上衣，好身材若隱若現，令人期待完整表演。





▲周湯豪與《原子少年》天王星成員合作經典舞曲〈Turn up〉，左起為林川祐、吳昱廷、蔡承祐、周湯豪、小孩、高胥崴。（圖／野火娛樂提供）

接下來登場的上次同分角逐冠軍的天王星和水星，團體風格為嘻哈偶像的天王星，選擇合作星際導師周湯豪，此次周湯豪身為饒舌界前輩，從舞蹈動作到英文單詞發音都一一耐心檢視，除了不斷地和學員們練舞，更將自己的作品《Turn Up》歌詞交由天王星選手發揮創意改編，要求每位選手加入自己的創作改編歌詞，並進錄音室為選手配唱，共同完成這一首天王星版的《Turn Up》演出。周湯豪儼然已跳脫「導師」，是以製作人的身份在幫助選手。





▲吳映潔與《原子少年》水星成員合作〈Sugar Rush〉，左起為李秉諭、吳映潔、須弘道。（圖／野火娛樂提供）

《我愛黑澀會》出身的吳映潔則是與水星合作演出個人作品《Sugar Rush》。曾在韓國出道的她傳授經驗給水星弟弟表情與記憶走位都有特別的鍛鍊方式，舞台呈現讓人非常期待！「旅行者的金唱盤」8團合作星際導師及助力導師將分三集呈現，首集熱血開場、精彩舞台絕對不能錯過！《NOWnews今日新聞》將於週日晚上10時在YouTube頻道播出《原子少年》，獨家邀請天王星的蔡承祐、小孩、火星夏浦洋、水星洪禹翔、黃莑茗陪看，和觀眾線上互動。



