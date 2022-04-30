COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

味全龍16球員匡列居隔！4人「陽性確診」　5/1桃園戰延賽

▲中職味全龍隊30日宣布，居家隔離隊職員總數達21人，其中有4名球員確診。（圖/中央社）
▲中職味全龍隊30日宣布，居家隔離隊職員總數達21人，其中有4名球員確診。（圖/中央社）

中央社

2022-04-30 18:31:03

（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職味全龍隊近幾天遲遲未公布球隊內快篩陽性的PCR結果，直到今天宣布目前總計居家隔離隊職員總數達21人，其中有4名球員已經PCR確診、4人快篩陽性，由於超過聯盟訂定的14人以上標準，中職宣布明天在桃園味全與樂天桃猿之戰延賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
味全在27日宣布有6名隊職員快篩陽性，緊急延賽，但因為聯盟新規定，確診加隔離人數超過14人才會延賽，28日味全球團自行匡列疑似個案與密切接觸的隊職員總計11人，在天母與中信兄弟的比賽如期舉行。

不過經過了3天，味全球團仍遲遲未公布PCR確診人數，被問到有無新增案例，超過14人延賽標準，味全稍早也只回應媒體，「目前沒有新的更新資料，球團內部疫調時已視同確診方式來應變，謝謝大家關心，今天就讓球員好好休息吧」。

但各家媒體報導後，味全龍球團才馬上回應，「全台疫情升高，味全龍目前總計居家隔離隊職員總數達21人，其中16名為球員，包含被確診親友匡列。目前除極少數球員有輕微症狀如流鼻水外，多數球員健康良好」。

16名球員之中，有4名PCR確診者，味全球團表示已依規定因應；另有4名快篩陽性安排檢測中，另8人為密切接觸者，味全龍在今天下午完成內部最新疫調，已通報聯盟，後續將依中央流行疫情指揮中心與聯盟規範因應處理。

味全龍指出，中央流行疫情指揮中心日前已停止疫調，味全龍配合政策，目前將重心放在加強防疫與照護隊職員家人們的健康。（編輯：張芷瑄）1110430

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

新北市副市長陳純敬「陽性確診」！侯友宜辦公樓層急清消

何時能解除口罩禁令？醫估明年有機會　陳時中曝未來規劃

快篩實名制當機！尾數「單號」也能買　陳時中：不用退貨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀