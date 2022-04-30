味全龍16球員匡列居隔！4人「陽性確診」　5/1桃園戰延賽

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不過經過了3天，味全球團仍遲遲未公布PCR確診人數，被問到有無新增案例，超過14人延賽標準，味全稍早也只回應媒體，「目前沒有新的更新資料，球團內部疫調時已視同確診方式來應變，謝謝大家關心，今天就讓球員好好休息吧」。
但各家媒體報導後，味全龍球團才馬上回應，「全台疫情升高，味全龍目前總計居家隔離隊職員總數達21人，其中16名為球員，包含被確診親友匡列。目前除極少數球員有輕微症狀如流鼻水外，多數球員健康良好」。
16名球員之中，有4名PCR確診者，味全球團表示已依規定因應；另有4名快篩陽性安排檢測中，另8人為密切接觸者，味全龍在今天下午完成內部最新疫調，已通報聯盟，後續將依中央流行疫情指揮中心與聯盟規範因應處理。
味全龍指出，中央流行疫情指揮中心日前已停止疫調，味全龍配合政策，目前將重心放在加強防疫與照護隊職員家人們的健康。（編輯：張芷瑄）1110430
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。