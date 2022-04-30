孝女做祭改　遭乩童「將身上不好的東西弄掉」

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檢警調查，黃姓男子係台中市太平區一家宮廟之乩童，替信徒問事、改運並收受報酬。109年11月一名女信徒為了母親的病情前往問事，自稱有神明附身的黃男指示該女信徒晚上至宮廟的神桌下睡36天，即可讓其母親病情好轉，法會費用8萬元並先收4萬元。翌日凌晨2時，黃男指示女信徒脫去外衣褲，僅著貼身內衣及安全褲，以毛筆沾血在女信徒身上畫符後，黃女即進入神桌下之小隔間，全身赤裸，僅蓋2塊麻布靜躺3小時才離去。
女信徒第二晚依同樣程序進行祭改時，黃男竟闖進小隔間，用手伸進麻布撫摸女信徒大腿，女信徒吃驚問「為什麼摸我？」黃男回答「不要多想，是要看祭改之效果如何，如告知他人，會害到該人，且不能保證為媽媽作法的效力」。女信徒隔日心存恐疑，不願再前往宮廟，黃男則催促「神明說不可以半途而廢，不然媽媽會沒救」，女信徒因相信有法力，當晚再前往宮廟繼續法事。這次黃男更得寸進尺，不但手指滑到女信徒私密處，還以盤坐姿態將女信徒抱在胸前，以生殖器摩擦女信徒私處，告訴女信徒「要幫你把身體上不好的東西弄掉」。
法官認為黃男利用女信徒為求改善母親身體健康狀況之急切心理，以鬼神信仰、對未知神秘力量之恐懼，使女信徒於不得不接受被告所為祭改行為之心理壓力下，聽從被告之安排及指示，並恐怕如不順從指示，將招致超自然力量之不利結果、因而不敢反抗；全案審結判處被告黃男有期徒刑4年6月。
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