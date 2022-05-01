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呂玉玲超正隨行秘書曝光！跑行程太吸睛被民眾狂搭訕

▲呂玉玲每次選舉，都是「一人選舉、全家總動員」，小女兒陳芃安陪同媽媽跑行程，是最美背後靈。（圖／陳芃安提供）
▲呂玉玲每次選舉，都是「一人選舉、全家總動員」，小女兒陳芃安陪同媽媽跑行程，是最美背後靈。（圖／陳芃安提供）

記者余祥／台北報導

2022-05-01 13:00:00

國民黨立委呂玉玲近日宣布將爭取國民黨桃園市長提名，在立法院與桃園選區穿梭、奔波，而她的隨行秘書，因為長相甜美，也意外成為焦點，這位隨行是呂玉玲超正的小女兒陳芃安。

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陳芃安今年24歲，曾被朋友稱讚長的像韓國女星IU，在陪伴媽媽呂玉玲跑行程的過程中，因為是正妹，也常常被民眾要電話、加Line，甚至還會有人趁機吃豆腐，要跟她抱一下，才願意投下這一票。

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▲陳芃安與媽媽呂玉玲感情很好，現在因為選舉幾乎每天都黏在一起。（圖／陳芃安提供）
陳芃安也說，常常一邊跑行程，大家一邊幫她作媒，總是說要介紹自己的兒子給她認識，不過爸媽不急著她嫁人，總是跟她說「不用嫁沒關係，我們養你」。

單身的她沒有特別喜歡哪一類型的男生，陳芃安笑說，自己都是看感覺的，要會照顧人、不要太油腔滑調，最好是年紀比她大一點。

身為公眾人物的小孩，也有不為人知的犧牲跟壓力，陳芃安說，她從小就很低調，總是怕自己在外的言行舉止有什麼不妥當的地方，影響到父母的形象。

不只如此，陳芃安說，政治人物媽媽也跟普通家庭的母親不一樣，媽媽把所有的時間都奉獻給公共事務，每天早上起床時，媽媽已經出門，到她睡覺時，媽媽還在跑行程、還沒回家，她幾乎是自己照顧自己長大的，有時候也很羨慕其他人的媽媽可以參加親師座談會。

直到長大後，陳芃安也開始參與媽媽的選舉行程，看到呂玉玲為公共事務的付出，她覺得很偉大，對媽媽也更多理解，所以希望能幫忙媽媽分攤一點什麼。

呂玉玲有3個女兒、1個兒子，雖然不是每個孩子都參與政治，但只要呂玉玲要選舉時，絕對都是「一人選舉、全家出動」的陣仗，也可看出全家人的好感情。


陳芃安說，從上次媽媽選立委，到這一次媽媽要參選市長，她都是擔任媽媽的隨行，主要就是負責拍照、處理行程等，每天早上5、6點就要起床，跟著媽媽跑一整天的行程，晚上開會後還要文字整理，每年都忙到凌晨才能睡覺。

跟其他同年齡的年輕人相比，陳芃安少了很多可以玩樂、交男友的時間，但陳芃安反而不認為這是犧牲，因為這樣的經歷讓他見識更廣，而且有更多的時間跟媽媽相處，幾乎是無時無刻都黏在一起，兩人感情更好，更像朋友，也彌補了小時候媽媽沒時間陪伴她的遺憾。

呂玉玲近日決定要參選桃園市長，又要更上層樓，陳芃安說，只要媽媽想好要做的事情，她一定都支持。

▲呂玉玲女兒陳芃安因為擔任媽媽的隨行秘書，從早到晚兩人都黏在一起，感情也越來越好。（圖／陳芃安提供）
▲呂玉玲女兒陳芃安支持媽媽參選桃園市市長的決定。（圖／陳芃安提供）

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