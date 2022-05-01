呂玉玲超正隨行秘書曝光！跑行程太吸睛被民眾狂搭訕

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陳芃安也說，常常一邊跑行程，大家一邊幫她作媒，總是說要介紹自己的兒子給她認識，不過爸媽不急著她嫁人，總是跟她說「不用嫁沒關係，我們養你」。
單身的她沒有特別喜歡哪一類型的男生，陳芃安笑說，自己都是看感覺的，要會照顧人、不要太油腔滑調，最好是年紀比她大一點。
身為公眾人物的小孩，也有不為人知的犧牲跟壓力，陳芃安說，她從小就很低調，總是怕自己在外的言行舉止有什麼不妥當的地方，影響到父母的形象。
不只如此，陳芃安說，政治人物媽媽也跟普通家庭的母親不一樣，媽媽把所有的時間都奉獻給公共事務，每天早上起床時，媽媽已經出門，到她睡覺時，媽媽還在跑行程、還沒回家，她幾乎是自己照顧自己長大的，有時候也很羨慕其他人的媽媽可以參加親師座談會。
直到長大後，陳芃安也開始參與媽媽的選舉行程，看到呂玉玲為公共事務的付出，她覺得很偉大，對媽媽也更多理解，所以希望能幫忙媽媽分攤一點什麼。
呂玉玲有3個女兒、1個兒子，雖然不是每個孩子都參與政治，但只要呂玉玲要選舉時，絕對都是「一人選舉、全家出動」的陣仗，也可看出全家人的好感情。
陳芃安說，從上次媽媽選立委，到這一次媽媽要參選市長，她都是擔任媽媽的隨行，主要就是負責拍照、處理行程等，每天早上5、6點就要起床，跟著媽媽跑一整天的行程，晚上開會後還要文字整理，每年都忙到凌晨才能睡覺。
跟其他同年齡的年輕人相比，陳芃安少了很多可以玩樂、交男友的時間，但陳芃安反而不認為這是犧牲，因為這樣的經歷讓他見識更廣，而且有更多的時間跟媽媽相處，幾乎是無時無刻都黏在一起，兩人感情更好，更像朋友，也彌補了小時候媽媽沒時間陪伴她的遺憾。
呂玉玲近日決定要參選桃園市長，又要更上層樓，陳芃安說，只要媽媽想好要做的事情，她一定都支持。