導師合作賽太殘酷！原子少年哭了　坤達、鬼鬼愛的抱抱

我是廣告 請繼續往下閱讀
水星在上一賽制拿下亞軍，自選和鬼鬼吳映潔組隊，她挑出家毅、秉諭、莑茗、弘道、禹翔演出個人夯曲《Sugar Rush》，接連兩次都未能上場的旻樺難過掉淚，鬼鬼心疼地不停安慰，「不要怕害哭泣，哭不代表錯」。正式演出後，評審大讚可愛系水星有「反差的魅力」，跳起舞來也很有魄力，點出弘道、秉諭和鬼鬼3人飆舞是亮點，助力海王星的陳漢典誇水星甜而不膩、潛力無窮，其中秉諭還加碼秀一段帥版《Sugar Rush》，導師田一德驚喜說：「水星瞬間變水哥！」最後拿下31分好成績。
最後上場的是第一賽制奪冠的天王星，搭配自選導師周湯豪，重新演繹《Turn Up》，周湯豪讓每位成員創作Rap詞，並選定昱廷的版本，演出時，周湯豪和小孩、昱廷、川祐、承祐、胥崴燃炸舞台，評審對小孩的音色印象深刻，直呼好特別，「每個人都有自己的風格」，瘦子音樂製作人說「我很High，饒舌有嚇到我，中我的胃口」，坤達表示，NICK幫了天王星很多，周湯豪則提點：「表演、跳舞、創作可以用時間去淬鍊，最重要的是心理狀態、終極目標是什麼，努力是基本，耐性才重要，必須堅持你所相信的，永不放棄！」天王星也獲得本集最高分36分。（編輯：楊穎軒）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
原子少年數位收藏品 - 原子能量盒獨家販售，等你來應援
👉https://pse.is/432h48
原子少年第2輪的主題民調開跑囉！
👉https://vote.nownews.com/vote/1061d56f05325c934343e695d6b94723501a9595