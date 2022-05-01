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導師合作賽太殘酷！原子少年哭了　坤達、鬼鬼愛的抱抱

▲《原子少年》第三集導師合作賽，笑淚交織。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》第三集導師合作賽，笑淚交織。（圖／野火娛樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-01 22:20:00

男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》以八大行星為概念，邀集Ella陳嘉樺、坤達、NICKTHEREAL周湯豪、田一德坐鎮導師，從80位潛力少年挖掘新品種男團。今（1日）播出第二賽制「旅行者的金唱盤」，火星、水星、天王星分別與坤達、鬼鬼吳映潔、周湯豪合作演出台灣熱門舞曲，沒想到，導師的暖心和殘酷賽制，讓原子少年首度在鏡頭前淚崩。

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▲《原子少年》第三集播出「旅行者的金唱盤」導師合作賽。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》第三集播出「旅行者的金唱盤」導師合作賽。（圖／野火娛樂提供）
火星和坤達合演ENERGY代表作《放手》，坤達將自己的歌重新改編，舞蹈只留下副歌經典手勢，讓坤達哀號「我要重新練舞了」，他與親自選出的浦洋、哲言、MAX、峻廷、書瑋同台尬舞，穿洞洞裝大露胸肌，笑說有付錢才看得到，評審稱讚6人表演有震撼力、很炸、剛中帶柔，MAX有Toro的影子，並要選手學習坤達的氣場，但最終獲得24分（滿分40）不如預期，演出的少年忍不住灑淚，「對達哥有點抱歉」，坤達給予擁抱安慰：「在我心目中你們已經拿到我的讚！」

▲火星和坤達重現新版《放手》。（圖／野火娛樂提供）
▲火星和坤達重現新版《放手》。（圖／野火娛樂提供）
水星在上一賽制拿下亞軍，自選和鬼鬼吳映潔組隊，她挑出家毅、秉諭、莑茗、弘道、禹翔演出個人夯曲《Sugar Rush》，接連兩次都未能上場的旻樺難過掉淚，鬼鬼心疼地不停安慰，「不要怕害哭泣，哭不代表錯」。正式演出後，評審大讚可愛系水星有「反差的魅力」，跳起舞來也很有魄力，點出弘道、秉諭和鬼鬼3人飆舞是亮點，助力海王星的陳漢典誇水星甜而不膩、潛力無窮，其中秉諭還加碼秀一段帥版《Sugar Rush》，導師田一德驚喜說：「水星瞬間變水哥！」最後拿下31分好成績。

▲鬼鬼也重新學舞，並傳授水星在韓國學到的表情、記憶走位訓練。（圖／野火娛樂提供）
▲鬼鬼也重新學舞，並傳授水星在韓國學到的表情、記憶走位訓練。（圖／野火娛樂提供）
▲秉諭（左起）、鬼鬼、弘道3人飆舞。（圖／野火娛樂提供）
▲秉諭（左起）、鬼鬼、弘道3人飆舞。（圖／野火娛樂提供）
最後上場的是第一賽制奪冠的天王星，搭配自選導師周湯豪，重新演繹《Turn Up》，周湯豪讓每位成員創作Rap詞，並選定昱廷的版本，演出時，周湯豪和小孩、昱廷、川祐、承祐、胥崴燃炸舞台，評審對小孩的音色印象深刻，直呼好特別，「每個人都有自己的風格」，瘦子音樂製作人說「我很High，饒舌有嚇到我，中我的胃口」，坤達表示，NICK幫了天王星很多，周湯豪則提點：「表演、跳舞、創作可以用時間去淬鍊，最重要的是心理狀態、終極目標是什麼，努力是基本，耐性才重要，必須堅持你所相信的，永不放棄！」天王星也獲得本集最高分36分。（編輯：楊穎軒）

▲天王星和周湯豪飆饒舌又尬舞，帥度爆表。（圖／野火娛樂提供）
▲天王星和周湯豪飆饒舌又尬舞，帥度爆表。（圖／野火娛樂提供）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊

4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出

4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架

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原子少年第2輪的主題民調開跑囉！
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