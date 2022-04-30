簡化疫調！「自主回報」系統明上線　實際簡訊內容曝

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指揮中心說明，確診民眾或其法定代理人點選網址進入系統後，需輸入確診者之身分證字號或居留證號碼後六碼進行身分驗證，並確認系統頁面顯示資料為確診者本人後，再開始填報同住者、公司或學校聯絡窗口等相關資料，系統將另以簡訊方式發送接觸者造冊模板的下載網址給公司或學校聯絡窗口，由其啟動COVID-19相關應變措施，並將接觸者名冊主動提供所在地衛生局開立電子居隔單，及進行後續居家隔離者追蹤管理作業。
指揮中心提醒，確診民眾送出資料後，該一次性網址即會失效，將無法再進行編輯或再次填寫，以減少資安風險。此外，自主回報系統不會要求確診民眾填寫完整的「姓名」和「身分證字號」或「居留證號碼」，切勿將與您的個人資料提供給無法查證來源的單位或人員。相較原疫調流程，此次啟動的自主回報系統將縮短接觸者資料的蒐集時效，並提供發送處置指導訊息給公司或學校聯繫窗口功能。未來該系統第二階段將開發自動開立居家照護通知書與同住者開立居家隔離通知書等功能，另為提供確診民眾更多元管道，將提供透過「全民健保行動快易通APP」等其他可能方式，以利確診個案自主回報疫調資訊。
指揮中心呼籲，鑒於全球COVID-19疫情仍持續發展中，中央流行疫情指揮中心因應疫情發展持續調整相關科技防疫措施，也請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。