2022企業女子壘球聯賽　新北凱撒三重主場開打

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新北市教育局長張明文表示，「企業女子壘球聯賽邁入第七屆，110年起新北市開始與凱撒集團合作，共同支持女子壘球聯賽，新北三重棒球場成為新北凱撒勇士主場，今年延續公私協力精神，共同成為球團強力的後援部隊。」
瑞士銀行台灣區總裁陳允懋也為賽事開球，並上主播台分享瑞銀長期支持女子壘球運動的過程，並對球員如數家珍，大力支持女子壘球運動發展。
陳家宜逆轉轟 新北凱撒主場開胡
2022企業女子壘球聯賽今（30）日（六）於新北市三重棒球場棒球場進行賽事，新北凱撒在首場主場出戰臺北臺產熊讚，結果上週剛中斷3連勝，新北凱撒回到主場開胡，靠著陳家宜在4局轟出2分砲逆轉，終場以3:1險勝臺北臺產熊讚。
新北凱撒今天推出今年轉隊的邱安汝先發，他雖然2局被余姵瑤敲出右外野安打失分，但她隨即穩定下來，主投4.2局失1分，被打4安打，拿下轉隊後首勝。
新北凱撒在1分落後下，4局下由「大砲」江慧娟獲保送後，陳家宜轟出右外野2分砲，一棒逆轉比數。
加上5局下新北凱撒又找到突破口，劉瑄敲出中外野安打後，又盜壘成功，姜婷恩的中外野安打，也幫球隊追加分數，最終新北凱撒就以2分差贏球。
嘉南鷹火力大放送 葉貴萍雙響砲擊退兆基穿山甲
2022企業女子壘球聯賽30日第二場比賽，由福添福嘉南鷹出戰兆基穿山甲，嘉南鷹打線由葉貴萍單場雙響砲，加上柯佳慧、李思詩都開轟，全隊19支安打大爆發，終場以14:5贏球，也拿下近期4連勝。
嘉南鷹延續上一場兇猛的火力，此役首局就發威，葉貴萍敲出二壘安打後，吳羽昕也敲安上壘，柯佳慧敲出左外野安打先馳得點，杜雅婷暴投送分，加上李思詩轟出2分砲，一口氣打下4分領先。
雖然下半局兆基穿山甲利用石佳青轟出2分砲帶領下，一口氣追回3分，不過第2局嘉南鷹也馬上反擊，葉貴萍、柯佳慧接連轟出陽春彈，讓嘉南鷹又追加2分。
3局上吳羽昕又開轟，5局上王妤藍敲出中外野安打，張嘉芸利用失誤上壘，葉貴萍再度發威，轟出一發3分砲奠定勝基，單局嘉南鷹拿下6分，雖然汪怡婷在7局下又補上一發陽春彈，但於事無補，嘉南鷹終場就以9分之差贏球。
嘉南鷹先發投手陳靖涵完投7局失5分，被打8安打，2次三振，拿下勝投。葉貴萍單場4支安打，貢獻5分打點，獲選單場MVP。
石婕珮續命3分彈 新世紀黃蜂氣走臺北臺產熊讚
2022企業女子壘球聯賽30日第三場比賽，由新世紀黃蜂出戰目前4連敗的臺北臺產熊讚，兩隊7局打完還以7:7平手，不過8局上新世紀黃蜂在突破僵局狀況由老將林鳳珍敲出中外野致勝安打超前，終場以9:7逆轉勝。
臺北臺產今天推出黃郁淇先發，她完投7局，被打10安打失7分，無關勝敗，李旻玹後援1局吞敗。
比賽前半段新世紀黃蜂由林鳳珍在3局上敲安，並利用沈嘉玟高飛犧牲打賢得分，不過下半局林沛昀敲安先追平，吳亭葳敲出滾地球超前比數。
4局上雖然新世紀黃蜂由池亦庭開轟再度追平，但4局下滿壘時，周志凌敲出清壘二壘安打，再利用雙盜壘戰術，單局攻下4分。5局下邱鈺然又轟出陽春彈追加分數。
眼看臺北臺產只要守住7局上就能贏球，不過一、二壘有人局面，石婕珮轟出一發中外野3分砲，也讓比賽回到原點。
黃郁淇力投132球無關勝敗，不過新世紀黃蜂在延長賽由林鳳珍敲出中外野安打，也打下致勝分，臺北臺產反攻無力，吞下5連敗。