連千毅被勸退道歉！勾惡再嗆「怕什麼」　鳳梨吐8字回應

直播主連千毅與網紅「勾起你心中的惡」因為NFT話題開轟，互嗆要揪眾對質引發關注，戰火延燒10天，在道上兄弟相繼勸說下，他昨（30）日開直播向大眾道歉，確定取消5/5的公開會面，不會再對勾惡做任何評論，盼事情告一段落，「把它放下，不要放在心上」。但勾惡不買帳，依舊在臉書嗆聲要正面迎戰。





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▲連千毅昨直播公開向大眾道歉。（圖／翻攝連千毅FB）

連千毅被踢爆斂財後，到法院按鈴提告、拍影片揭底勾惡，一連串動作驚動黑白兩道，連警方都放話嚴加看管，讓道上兄弟們負面形象加深，他坦言這幾天有許多前輩關心，「羅哥」甚至在他直播時CALL IN，要他乖乖跟大家道歉，「優秀人才知名度越高，社會責任越重，注意自己的一舉一動，路才會越走越寬」。





▲鳳梨以8字回應連千毅。（圖／翻攝鳳梨FB）

連千毅表示，有看到鳳梨、春風的指教，對連日紛擾道歉，「造成整個網路界及社會上的紛紛擾擾，先跟粉絲跟社會大眾說聲不好意思，可能個性比較衝動，面對大家批評會虛心接受」，不過也暗酸網紅們批評自己前也該檢討自己，不該帶三字經罵人，讓年輕人模仿學壞。





▲勾惡再向連千毅嗆聲，似乎不願事情落幕。（圖／翻攝勾惡FB）

而鳳梨、春風等人得知連千毅道歉後，同時在Instagram發布8字回應，寫下「大哥出馬，平安喜樂」，象徵事情圓滿解決，鳳梨也發文表達想法：「這次大哥真的辛苦奔波，疫情險峻，仍需社會各界共同齊心協力，網路世界理應乾淨、祥和，願台灣越來越好。」不過，勾惡似乎不願事情落幕，仍發文吐露心聲，「心如止水，穩如泰山，以靜制動，不慌不忙」，表明5/5會面對質細節，以自己發布的公告為主。



