湖南8樓房倒塌！當局拖1天才通報 習近平：不惜代價搜救
中國湖南省長沙市29日中午發生一起老舊民宅倒塌事故，該建築物疑似遭到住戶自行改建，違規加蓋至8層樓高，於29日午間無預警倒塌，官方卻拖了一個晚上才通報現場有超過50人受困失聯；中國國家主席習近平為此也下達重點指示，要求當局不計代價搜救受困人員。
本周五（29日）湖南省長沙市望城區金山橋街道金坪社區一處8樓民宅發生倒塌意外，根據中媒報導，該棟建築物自2012年起為6層樓高建物，2018年時疑似違規在頂樓加蓋到8層，一二樓為商店與餐廳店面，三樓作為撥放電影的小型放映館使用，四至六樓則是出租旅館，近年加蓋的七、八樓則當作套房出租用；目前房屋倒塌具體原因不明，當局已派出相關單位進行調查。
報導指出，這棟建築面積約有700平方公尺（約222坪），倒塌後只剩下約2層樓高的廢墟，倒塌後的鋼筋磚瓦更是對左右兩側的民宅造成兩側嚴重受損，導致這兩棟鄰近的建築也有倒塌的可能，讓當局的救援工作更加困難。據了解，目前確定房內受困人員至少有23人，已經救出5名傷者至醫院，但事故現場仍有39人仍處於失聯狀態。
中國國家主席習近平表示，近年來中國多次發生自建房倒塌事故，他要求全國自建房安全開展專項整治，徹查隱患，及時解決；同時也下達指示要不惜代價搜救被困人員，全力救治受傷人員，妥善做好安撫、安置等善後工作。
湖南官方於29日接獲通知，並調派10個消防局救援，一共23輛消防車、100多名消防員到樓塌現場救援，具體原因和傷亡人數還有待進一步通知。