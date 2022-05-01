姊弟婚遭譏諷！鍾麗緹直播痛哭　老公還被網封「軟飯王」

51歲鍾麗緹梅開三度和兩任前夫生了三個女兒，現任老公張倫碩還足足小她12歲歲，原本她不在意外界眼光，忠於自我對感情的追求，但在酸民長期冷言嘲諷下，她終於忍不住哭了，日前開直播崩潰哭訴「我知道很多人嘲笑我的婚姻，嘲笑的我穿衣風格，嘲笑我的身材，但我也是三個孩子的媽媽，不要對我太多要求了」。





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鍾麗緹一出道便以美貌和性感兼具的女神形象驚豔演藝圈，雖年過半百，但仍以美魔女的顏值活躍大陸演藝圈，近來上海因疫情嚴峻封城，她帶著女兒、老公跟起「劉畊宏健身風」拍視頻跳健美舞，沒想到引來網友開酸，批她身材崩壞、油膩像大媽、「身材像黑熊」，吐槽她有贅肉，身材管理欠佳，甚至有人質疑她被張倫碩嫌棄，張倫碩氣得跳出來護妻，公開怒懟網友，直言老婆在他心裡就是小公主！





▲鍾麗緹(左)和老公張倫碩鮮豔的奇裝異服常引來側目。翻攝微博

鍾麗緹當下還能展現高EQ應對，近來開直播時，原本還笑呵呵和網友聊天，但突然被戳中淚點，一時委屈情緒湧上心頭就哭了出來，「我知道很多人嘲笑我的婚姻，嘲笑的我穿衣風格，嘲笑我的身材，但我也是三個孩子的媽媽，不要對我太多要求了」。





潰堤的鍾麗緹忍不住訴說，她知道自己和老公年紀差距大，她也很努力的健身保養，努力拉近兩人的距離，但還是被網友們吐槽她身材不好、長相老氣，無論她如何努力，都要被質疑。確實鍾麗緹不管是上節目或甚至在機場和老公出雙入對時，兩人鮮豔的奇裝異服，常惹來不少異樣眼光和評論。





而鍾麗緹為了維持「姊弟戀」的第三段婚姻，努力的付出也令人有些辛酸，她不僅將和兩位前夫生的女兒都改姓張，且由於張倫碩是家中獨子，已經高齡的鍾麗緹婚後還想方設法吃各種補品，希望為他再生一個小孩，自己的名氣遠勝老公，她活躍在大陸綜藝節目、接廣告，外界也認為是她一肩扛起養家的重責大任。但網友們仍猜測鍾麗緹的婚姻是不是出現問題，畢竟張倫碩比她小12歲，長得又帥，她很容易沒有安全感。





▲鍾麗緹(右)近來和張倫碩拍健身視頻，身材慘被網友奚落。翻攝鍾麗緹視頻

鍾麗緹和張倫碩曾一起參加家庭實境節目秀，沒有因為上節目隱藏日常小事的衝突，錄影中曾見到鍾麗緹辯駁幾句後很委屈，張倫碩又跑到媽媽房間告狀，繼續數落鍾麗緹的不是。在廚房做飯的鍾麗緹情緒爆發，她衝到他們面前大聲理論，鍾麗緹哭了。幸好婆婆很明事理安慰鍾麗緹，她才慢慢消氣，張倫碩的媽媽還會提醒兒子不要花鍾麗緹的錢。





只是張倫碩雖和鍾麗緹的女兒們相處得相當融洽，甚至還一起參加過真人秀節目，但他出道以來名氣平平，和鍾麗緹結婚近6年，更幾乎成家庭主夫，如果把他和鍾麗緹放在一起，大陸網友就不勝唏噓，噢，那個「軟飯硬吃」的軟飯男？外界看他成「軟飯王」，張倫碩聲稱在家比工作還累，因為要不斷的的學習來提升自己，透過學習讓自己平靜下來，工作反而是自己最最輕鬆的時候。



