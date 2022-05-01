台鐵停駛！僅開18班次　接駁高鐵、公路總局加班客運疏運

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另外，因應勞動節台鐵工會不加班，旅客前往新竹站及台南站搭乘高鐵時，可能產生之轉乘接駁需求。台鐵啟動5台鐵支線「臨時接駁車」，當天將於台鐵六家支線及沙崙支線沿線各站，安排「臨時接駁車」往返高鐵新竹站—台鐵新竹站及高鐵台南站—台鐵台南站。
當日於新竹及台南地區欲搭乘高鐵「臨時接駁車」的旅客，其中新竹地區最早發車時間，自清晨6:00自台鐵新竹站發車前往高鐵新竹站，每30分鐘一班，全天預計發車70班次；台南地區最早發車時間，自清晨5:30自台鐵台南站發車前往高鐵台南站，每20至30分鐘一班，全天預計發車94班次。
至於公路部分，公路總局表示，凡有公路或市區客運行駛之區間，將以現有路線增班疏運為主，總計增加逾3500班次，增幅約21.5%。另針對服務斷鏈或較為不足之區間增開類火車臨時路線12條，共716班次，補強服務。
公路總局表示，建置的iBus公路客運即時動態資訊網及其APP「iBus_公路客運」有公路客運及6都以外市區客運資訊，民眾如欲查詢城際間的國道客運服務，可點選「路線搜尋」功能，輸入起訖地區查詢相關路線的乘車資訊、無障礙班次時刻等，5月1日當天的加班車也已開放查詢。