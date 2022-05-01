美股又暴跌　法人：台股Q2震盪難免、選股鎖定價值股

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而台股周五受惠於前一日美國股市展開跌深反彈行情，加權指數大漲172.8點，漲幅1.05%，指數收在16592.18點，但台股一周仍跌多漲少，且在投資情緒低落影響下，指數一度跌破今年低點，導致台股周線仍收黑，上周全周下跌432.91點，跌幅2.54%，日均量2795.99億元，則較前一週增加。
三大法人動向方面，外資仍賣超台股871.02億元，連續賣超周數推進至5周，值得注意的是，今年來外資自台股提款的金額已高達7185.41億元，改寫外資單年度賣超台股金額紀錄，唯獨投信法人對台股不離不棄。
PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，因外資賣超主要鎖定權值龍頭股，而今年美股科技股表現落後，拖累台股科技股也疲弱不振，進而影響指數走勢。目前市場在等待5月3、4日將召開的FOMC會議結果，若緊縮政策如市場預期，有機會展開彈升行情，另外，市場期待大陸五一長假後上海有望解封復工，對於相關電子股供應鏈將是一大利多。
葉獻文說明，全球需求面仍佳，從全球今年的半導體需求仍強勁可窺知，2021年晶片出貨出現高達22%的大幅成長，為2010年以來成長最多的一年，研調IC Insights預估，今年全球IC單位出貨量將再增加至4277億顆，出貨量約是2000年出的5倍、1980年的44倍，且即使經歷去年爆炸性成長後，今年晶片出貨量仍維持在9.2%的水準、相當於長期年增幅平均之水準。
葉獻文進一步分析，全球半導體股票今年以來因美債殖利率攀升而遭受估值修正壓力，然而期間不少資金仍看好長期走勢而進場撿便宜，數據顯示，半導體ETF今年以來吸引約68億美元的資金流入，已超過2021年全年的52億美元和2020全年的21億美元，顯示投資人預期半導體需求強勁，今年以來的估值滑落反而讓半導體類股更具吸引力。
葉獻文認為，因外部不確定因素仍存在，特別是通膨、地緣政治風險等仍未除，第二季台股走勢震盪難免，若要選股，應挑選優質且具有前景展望的價值股或高殖利率股，亦可逢低承接長線趨勢發展的物聯網、5G、電動車等題材；至於金融股則建議以銀行獲利為主的標的，由於升息循環中有利銀行整體利差擴大，且金融業的資本適足率充足，配置上亦可適度布局銀行股。