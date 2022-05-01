控跨海影響選舉！澳總理莫里森譴責中國干涉5月大選

澳洲將於5月21日舉辦國會大選，總理莫里森（Scott Morrison）指控中國刻意選在這個時機與澳洲附近的索羅門群島（Solomon Islands）達成安全協議，目的是為了干擾澳洲選舉。莫里森表示，這項指責並非毫無根據，中國在企圖影響澳洲選舉上早有前科。
根據《路透社》報導，中索安全協議的簽訂將讓中國政府能夠在距離澳洲不到2千公里處建立海軍基地，澳洲內政部長安德魯（Karen Andrews）日前指出，中國刻意在澳洲大選揭露與索羅門群島簽署安全協議的做法，是一種外國干預澳洲選舉的形式；莫里森則反擊那些認為中國並未干預澳洲的論點，指出過去澳洲立法限制外國政治款並非「毫無來由」，中國早有介入澳洲選舉的前科。
不論是民調領先的在野黨「勞工黨」（Labor Party）或現任總理率領的保守派聯盟都將國安狀況當作選舉的重要議題，尤其在面對中國強勢介入下當局的反應更成為澳洲全體上下的關注焦點，在野黨痛批中索安全協議顯示執政黨在國安議題上的失敗，主打抗中牌的總理莫里森則提出過去在國安對中採取強硬態度的作為，
不過雪梨大學教授賈克曼（Simon Jackman）分析認為，對抗中牌有感的多半是中年男性，今年民調顯示，年輕澳洲選民的更加關注的是氣候變遷、是否租得起房子等民生議題；但也有澳洲學生高舉「習近平Ｘ你媽」標語的和平抗議，遭到中國人爆氣圍剿，兩人的影片也被廣泛傳播到社群媒體。距離選舉只剩不到一個月，雙方態度差距將成為本屆選情的一大看點。