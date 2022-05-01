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路易莎首創「捷運聯名門市」今開幕　獨家咖啡、可頌嚐鮮

▲Metro Taipei X LOUISA COFFEE，首創捷運聯名門市大安森林公園店，獨家推出訂製經典、莊園咖啡，全新三款手沖及限定可頌與法棍輕食。連馬克杯與外帶杯等周邊商品也都換新裝。（圖／路易莎咖啡提供）
▲Metro Taipei X LOUISA COFFEE，首創捷運聯名門市大安森林公園店，獨家推出訂製經典、莊園咖啡，全新三款手沖及限定可頌與法棍輕食。連馬克杯與外帶杯等周邊商品也都換新裝。（圖／路易莎咖啡提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-05-01 11:42:53

受到網友讚賞為平價咖啡霸主的路易莎咖啡，攜手與台北捷運公司驚喜首創聯名門市「Metro Taipei X LOUISA COFFEE」，今（1）日在大安森林公園開幕，不只獨家推出訂製經典、莊園咖啡及全新三款手沖，以及限定可頌與法棍輕食，搭配全新馬克杯與外帶杯等周邊商品，讓人眼睛為之一亮。

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深耕「全方位咖啡生活」的路易莎，2018年進駐獲得「全球卓越建設獎」的大安森林公園站，緊鄰都會森林公園出口處，下凹式庭園建築的「大安森林公園店」，如今改造成北捷聯名門市，以黑色低調的Logo，搭配呼應台北捷運經典藍、綠色，全新地球色系呼應北捷對永續城市之貢獻。

▲Metro Taipei X LOUISA COFFEE首創捷運聯名門市，大安森林公園店5/1正式營運。（圖／路易莎咖啡提供）
▲Metro Taipei X LOUISA COFFEE首創捷運聯名門市，大安森林公園店5/1正式營運。（圖／路易莎咖啡提供）
長年佔據路易莎銷售排行榜前三名的經典、莊園系列，在聯名門市獨家供應「北捷經典訂製配方」、「大師私藏訂製配方」；同時推出三款新手沖，分別是進行高達96小時厭氧處理、達到威士忌酒香風味的「衣索比亞 伊迪朵 酒香厭氧」、風味獨特的「經典曼巴」與「果香日曬耶加雪菲G1」。

▲Metro Taipei X LOUISA COFFEE捷運聯名門市，大安森林公園店外帶紙杯全新設計。（圖／路易莎咖啡提供）
▲Metro Taipei X LOUISA COFFEE捷運聯名門市，大安森林公園店外帶紙杯全新設計。（圖／路易莎咖啡提供）
全新咖啡杯身上，則有著以捷運地圖為靈感的活潑曲線，圍圈出串連旅客生活圈的快速、便捷象徵；咖啡豆圖像設計則蘊含咖啡豆經由職人悉心烘製而淬鍊成精品咖啡的過程。

▲Metro Taipei X LOUISA COFFEE大安森林公園店，推出專屬訂製咖啡配方及輕食新品。（圖／路易莎咖啡提供）
▲Metro Taipei X LOUISA COFFEE大安森林公園店，推出專屬訂製咖啡配方及輕食新品。（圖／路易莎咖啡提供）
輕食的部分，除了只在聯名門市限定販售的可頌與法棍，提供了火腿、蔬菜、鮪魚、牛肉、燻雞、烤腿排義式里肌豬的選擇，還有大家熟悉的五穀三明治、義式熱壓及貝果等夾餡系列。

路易莎更透露，未來也將尋覓更多適合的捷運站設點，搶先預告第二家聯名門市，將在捷運行政大樓一樓，捷運中山站或雙連站步行2分鐘即可抵達之處，開設北捷總部旗艦店。

▲大安森林公園店結合捷運經典色調的全新紙杯設計登場。（圖／路易莎咖啡提供）
▲大安森林公園店結合捷運經典色調的全新紙杯設計登場。（圖／路易莎咖啡提供）

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