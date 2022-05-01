影／台鐵五一停駛！開18班次　民眾撲空傻眼、改搭高鐵

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實際觀察今日台鐵民眾搭火車的狀況，確實人潮非常稀少，但仍有民眾一早傻眼沒火車搭，有民眾說自己從桃園到台北，但到火車站時發現停開就改搭台汽，雖然可以理解但仍覺得有點不方便。有民眾則力挺罷工的台鐵人員，認為雖然對民眾影響很大，但也是合情合理，畢竟台鐵與工會談判都沒有一個很好的結果。
另外，有小情侶一早來到火車站才發現今天台鐵罷工，原本計畫要到九份遊玩，現在全泡湯，大呼不知道該怎麼辦？還有民眾認為很困擾，自己正要趕回台南看生病的父親，認為大家必須要站在別人的角度想，台鐵人員很辛苦沒錯，但也有許多像她一樣有緊急事件，如果可以，不使用罷工的手段會比較好。
為因應台鐵工會「五一勞動節不加班」，台鐵特別為了新竹站及台南站轉搭高鐵的民眾，啟動5台鐵支線「臨時接駁車」。其中新竹地區最早發車時間，自清晨6:00自台鐵新竹站發車前往高鐵新竹站，每30分鐘一班，全天預計發車70班次；台南地區最早發車時間，自清晨5:30自台鐵台南站發車前往高鐵台南站，每20至30分鐘一班，全天預計發車94班次。
至於公路部分，公路總局表示，凡有公路或市區客運行駛之區間，將以現有路線增班疏運為主，總計增加逾3500班次，增幅約21.5%。另也針對服務斷鏈或較為不足之區間，如台東花東線或南迴高東線等地區，增開「類火車」臨時路線12條，共716班次以補強服務。