COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

影／台鐵五一停駛！開18班次　民眾撲空傻眼、改搭高鐵

▲台鐵工會「五一勞動節不加班」，台鐵5月1日表定列車已全部停駛，盤點人力後，臨時機動開行18列次區間（快）車，但一早仍有民眾撲空。（圖／攝影記者王嘉鴻攝，2022.5.1）
▲台鐵工會「五一勞動節不加班」，台鐵5月1日表定列車已全部停駛，盤點人力後，臨時機動開行18列次區間（快）車，但一早仍有民眾撲空。（圖／攝影記者王嘉鴻攝，2022.5.1）

記者許家禎/台北報導

2022-05-01 12:11:372022-05-01 12:12:35

台鐵工會「五一勞動節不加班」，台鐵5月1日表定列車已全部停駛。台鐵局盤點乘務人力後，1日臨時機動開行18列次區間（快）車。不過，雖然台鐵與交通部已經提早因應，但仍有許多民眾一早撲空，有的體諒台鐵人員、有的覺得不方便，民眾大多改搭台汽或高鐵來因應，但仍有民眾認為很擾民，表示自己正要趕回去看生病的父親，遇上罷工真的很困擾。另外也有情侶早上準備搭火車出發去九份玩，但火車沒得坐，大燒腦筋，不知道該怎麼辦才好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台鐵指出，本案臨時機動開行列車班次很少，惟已儘量含括環島路線，因列車停駛造成不便，台鐵局再致歉。而今臨時機動開行18列次區間（快）車，分別由花蓮、彰化、新左營、新竹與高雄等5個機務段發車。只是，雖然交通部、台鐵與公路總局全都動起來提早因應，但仍有民眾一早撲空。

實際觀察今日台鐵民眾搭火車的狀況，確實人潮非常稀少，但仍有民眾一早傻眼沒火車搭，有民眾說自己從桃園到台北，但到火車站時發現停開就改搭台汽，雖然可以理解但仍覺得有點不方便。有民眾則力挺罷工的台鐵人員，認為雖然對民眾影響很大，但也是合情合理，畢竟台鐵與工會談判都沒有一個很好的結果。

另外，有小情侶一早來到火車站才發現今天台鐵罷工，原本計畫要到九份遊玩，現在全泡湯，大呼不知道該怎麼辦？還有民眾認為很困擾，自己正要趕回台南看生病的父親，認為大家必須要站在別人的角度想，台鐵人員很辛苦沒錯，但也有許多像她一樣有緊急事件，如果可以，不使用罷工的手段會比較好。

為因應台鐵工會「五一勞動節不加班」，台鐵特別為了新竹站及台南站轉搭高鐵的民眾，啟動5台鐵支線「臨時接駁車」。其中新竹地區最早發車時間，自清晨6:00自台鐵新竹站發車前往高鐵新竹站，每30分鐘一班，全天預計發車70班次；台南地區最早發車時間，自清晨5:30自台鐵台南站發車前往高鐵台南站，每20至30分鐘一班，全天預計發車94班次。

至於公路部分，公路總局表示，凡有公路或市區客運行駛之區間，將以現有路線增班疏運為主，總計增加逾3500班次，增幅約21.5%。另也針對服務斷鏈或較為不足之區間，如台東花東線或南迴高東線等地區，增開「類火車」臨時路線12條，共716班次以補強服務。


台鐵停駛！僅開18班次　接駁高鐵、公路總局加班客運疏運

因應五一疏運　高鐵啟動台南、新竹台鐵站臨時接駁車

台鐵五一不加班　公路總局加3500班客運疏運

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀