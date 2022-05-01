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IKEA鯊鯊悠遊卡、購物袋免費換　「這4店」加贈超鯊磁鐵

▲IKEA宜家家居全新超「集」好禮活動，到店不限金額消費可累計點數，能免費帶走經典IKEA黃色購物袋同款的零錢包、小熊酒精噴瓶還有等比縮小的3D立體鯊魚悠遊卡共3款好禮！大台北「這4店」慶生加碼再贈超萌「跳躍吧鯊魚」磁鐵。（圖／IKEA提供）
▲IKEA宜家家居全新超「集」好禮活動，到店不限金額消費可累計點數，能免費帶走經典IKEA黃色購物袋同款的零錢包、小熊酒精噴瓶還有等比縮小的3D立體鯊魚悠遊卡共3款好禮！大台北「這4店」慶生加碼再贈超萌「跳躍吧鯊魚」磁鐵。（圖／IKEA提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-05-01 12:57:25

IKEA宜家家居「人氣明星」鯊鯊縮小了？IKEA全新推出超「集」好禮活動， 5/1～7/31加入IKEA LINE官方帳號並升級數位宜家卡，到店不限金額可累計點數，只要集滿5點就能一次帶走經典IKEA黃色購物袋同款的零錢包、小熊酒精噴瓶還有等比縮小的3D立體鯊魚悠遊卡共3款好禮！更high的是，大台北「這4店」慶生竟然加碼再贈超萌「跳躍吧鯊魚」磁鐵。

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IKEA宜家家居物美價廉、商品多元的特色，成為國人熱愛的居家收納首選，連肉丸、霜淇淋等排隊美食，都是吸引大家假日愛逛的原因。IKEA最新超「集」好禮活動， 只要於5/1～7/31活動期間內，加入IKEA LINE官方帳號並升級數位宜家卡，到店「不限金額」消費1次即可累計1點，集滿5點就能一次帶走經典IKEA黃色購物袋同款的零錢包、小熊酒精噴瓶還有等比縮小的3D立體鯊魚悠遊卡共3款好禮。

▲左起：經典IKEA黃色購物袋零錢包、3D立體鯊魚悠遊卡與小熊酒精噴瓶，共3款超人氣商品通通可以隨身帶著走。（圖／IKEA提供）
▲左起：經典IKEA黃色購物袋零錢包、3D立體鯊魚悠遊卡與小熊酒精噴瓶，共3款超人氣商品通通可以隨身帶著走。（圖／IKEA提供）
IKEA「人氣明星」這次通通都能隨身帶著走，只要集滿2點就能兌換將經典IKEA購物袋縮小的「IKEA黃色購物袋造型零錢包」；集滿3點，除了有IKEA黃色購物袋造型零錢包，還能再獲得因疫情特別設計的人氣小熊「IKEA獨家設計卡片噴霧瓶」。超多鐵粉已經在粉專吶喊「我全都要」、「5點換全套」，連「見習網美 小吳」留言說「要天天去IKEA集點」，大家都鎖定集滿5點一次帶走3款好禮的最澎湃組合。

▲造型玩偶揹上經典黃色購物袋也很萌。（圖／IKEA提供）
▲造型玩偶揹上經典黃色購物袋也很萌。（圖／IKEA提供）
再偷偷告訴大家，為了慶祝IKEA大台北分店—新莊店、新店店、內湖店、台北城市店生日，「這4店」除了上述集點好禮，還能加碼兌換超萌「跳躍吧鯊魚」磁鐵一組！

▲人氣BLAHAJ鯊魚等比縮小的「IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡」，兼具悠遊卡功能還能當成超萌吊飾。（圖／IKEA提供）
▲人氣BLAHAJ鯊魚等比縮小的「IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡」，兼具悠遊卡功能還能當成超萌吊飾。（圖／IKEA提供）
IKEA大台北分店4/29～5/15推出3大慶生活動。凡持宜家卡購買家具、家飾品超過6件以上，即可兌換代幣玩扭蛋一次，人人有獎！最大獎讓你一個月免費吃肉丸，還有「鯊鯊陪你吃免費肉丸餐」等超幽默「無厘頭」獎；「每日一精選」活動，各店天天精選一款明星商品祭出最低2折起優惠；只要在加入IKEA LINE官方帳號升級數位宜家卡，出示數位優惠券與當日消費發票就送「跳躍吧鯊魚」磁鐵，總共有限量4款造型可收藏。

▲每間分店的鯊魚磁鐵樣式皆相同，景點背卡則以當地為主，如新莊新月橋、新店小碧潭、內湖大湖公園、台北城市店小巨蛋共4款景點背卡。（圖／翻攝自IKEA官網）
▲每間分店的鯊魚磁鐵樣式皆相同，背卡則以當地景點為主，如新莊新月橋、新店小碧潭、內湖大湖公園、台北城市店小巨蛋共4款。（圖／翻攝自IKEA官網）

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