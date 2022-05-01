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女星帥氣開車吃滿嘴防蚊液　操到聲音都啞了

▲鄭宜農在預告片中帥氣開車。（圖／火氣音樂提供）
▲鄭宜農在預告片中帥氣開車。（圖／火氣音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-05-01 13:32:41

鄭宜農與幕後團隊推出特別企畫「信使號啟程---水星逆行實錄mercury retrograde」，將製作這張專輯的起因與過程透過影像更具體化的分享，近來曝光了預告，預告中有許多帥氣的畫面，不過鄭宜農透露，因為現場蚊子太多，工作人員噴了許多防蚊液，讓她一開口就吸到滿嘴的防蚊液。

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在日前曝光的預告中，也可看見鄭宜農在一片荒蕪的廢車場中的限定演出。聊到當天的拍攝狀況，鄭宜農笑說：「我感覺自己像是電玩Cyberpunk2077裡的角色！」不過除了帥之於，鄭宜農也提到因為當天現場蚊子太多，同事們貼心的先在車裡狂噴了一堆防蚊液，所以在車裡唱歌的時候整個舌頭都涼涼的，感覺吃了滿嘴的防蚊液，讓她至今看到畫面都還想起當下的味道。

▲鄭宜農推出特別企畫「信使號啟程---水星逆行實錄mercury retrograde」。（圖／火氣音樂提供）
▲鄭宜農推出特別企畫「信使號啟程---水星逆行實錄mercury retrograde」。（圖／火氣音樂提供）
自3月初發行專輯，鄭宜農即展開一連串的宣傳及巡演行程。3月起跑的巡演更唱遍台灣各角落，從台北、台中、台南到花蓮、台東等，鄭宜農分享心情：「在不同的城市及不同的風俗民情之下，跟自己的作品間的連結方式都很不同。印象最深刻的是當我在台東場看到台下一片手機海的時候，竟然哽咽了。」而她透露每一場因為都要闡述專輯的概念及開發新的故事，在講到第8場的時候，竟因說了太多話導致聲音有點啞掉，讓她笑說真的有被「操到」的感覺。

▲鄭宜農推出特別企畫「信使號啟程---水星逆行實錄mercury retrograde」。（圖／火氣音樂提供）
▲鄭宜農全台跑透透進行巡演，操到聲音都啞了。（圖／火氣音樂提供）

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