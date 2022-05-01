快訊／連四日本土破萬例！今增16936例　增3例死亡個案

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指揮中心指出，今日新增3例本土病例死亡個案，均為男性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於4月10日至4月26日，死亡日期介於4月25日及4月27日。
指揮中心說明，今日新增149例境外移入個案為69例男性，80例女性；年齡介於10多歲至60多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月16日至5月1日。
指揮中心統計截至目前國內累計8,486,964例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,352,658例排除)，其中132,955例確診，分別為11,386例境外移入，121,515本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計868例COVID-19死亡病例，其中853例本土，個案居住縣市分布為新北市418例、臺北市324例、基隆市34例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣及花蓮縣各3例、宜蘭縣及屏東縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。