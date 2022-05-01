統測1人考試中獲知確診 台鐵停駛共579位考生獲補助
111學年度四技二專統一入學測驗（統測）今（1）日進入第二天，根據技專校院入學測驗中心統計，截至上午9時，確診考生數286人、居隔居檢考生數2441人、隔離試場使用302間。另外，昨（30）日考試中因通知確診無法繼續考試人數為1人，該考生立即停筆後送，該考試場所也清消後封閉。至於今日台鐵五一停駛，教育部日前表示，共有579位考生獲交通補助。
技專校院入學測驗中心昨日指出，全國共計33個考區67個分區，本屆共有7萬9266人應考，而昨日攜帶手機入場違規44人、攜帶其它物品入場違規9人、未帶准考證者3人等，無重大違規事項，另有2322人於隔離試場應試。
值得注意的是，昨（30）日考試中因通知確診無法繼續考試人數為1人。該考生立即停筆後送，該考試場所也清消後封閉，其他同試場的考生則移往隔離試場應試。而今日確診考生數286人、居隔居檢考生數2441人、隔離試場使用302間。
居隔居檢考生可比照嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心就醫或採檢之交通最新規範，居家隔離、居家檢疫考生得以同住親友接送或自行前往（如步行、自行駕/騎車）至分區學校應試案。
另外，台鐵工會發起五一勞動節不加班行動，教育部日前曾表示，可由學校安排遊覽車或計程車擔任接駁車，費用由教育部來支應，而根據教育部統計，截至昨日中午，總計有579位考生獲補助，經費粗估約34萬元。