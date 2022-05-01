質詢引發獸醫用藥爭議　高嘉瑜：意外打開潘朵拉的盒子

我是廣告 請繼續往下閱讀
高嘉瑜在質詢後也在臉書發文指出，無論該要在國內外是否合法，使用違禁動物用藥仍伴隨風險，因無法確認藥品來源，偽藥、劣藥都可能危害毛小孩健康．而使用禁藥自始就違法藥師倫理。不過該文也來民眾反彈，事後高刪文。
「謝謝大家的指正」，高昨日在臉書表示，下周會邀集農委會及獸醫師等，共同就當前動物用藥權益的困境及如何放寬用藥取得建立機制，為推動物用藥權益努力。
高嘉瑜表示，當初質詢初衷是對於寵物醫療糾紛引起飼主及醫院之間的紛爭問題希望建立解決的機制，意外引起對於動物用藥的爭議及討論，絕非本意，她質詢後就已立刻發函要求檢討動物用藥問題及研擬如何改善。
獸醫師關心羚則留言回應，絕非本意？為什麼不在質詢前徹底弄清楚。「獸醫好像告訴你」粉專也指出，只是想要用教科書、文獻上建議的藥物，但這些藥物台灣沒辦法輕易取得，專案取得可能趕不上病程變化，希望委員幫忙。
高嘉瑜今日再度於臉書回應，關於動物用藥取得議題確實是非常嚴重，而且是長期以來獸醫所面臨的很大難題，必須面對並好好來處理小動物無藥可醫的現狀以及獸醫的困境。
高嘉瑜說，未來如何讓獸醫能夠以緊急救治生命為由，趕快取得醫治小動物的藥品，是不是能夠建立平台來放寬相關機制，會跟農委會儘速來開會協商。希望挽救小動物的生命，會趕快來把這事情能夠做一些彌補。