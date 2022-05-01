范冰冰自拍浴室私密片　全裸泡澡「白嫩部位全洩」

大陸女星范冰冰因逃稅事件，判賠8.3億人民幣（約台幣40億元），列入劣跡藝人封殺4年，近期范冰冰積極復出，除了接下時尚雜誌封面的拍攝工作，還剛從南韓拍完姜河那韓劇《Insider》，范冰冰回大陸後上網分享隔離生活，沐浴畫面大露香肩美腿，掀起網友熱議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲范冰冰分享隔離生活。（圖／翻攝范冰冰小紅書）▲范冰冰泡澡搭配喝奶茶。（圖／翻攝范冰冰小紅書）▲范冰冰肌膚白裡透紅。（圖／翻攝范冰冰小紅書）范冰冰在美妝網站擁有1500萬粉絲，帶給她巨大的商機，范冰冰也當起保養達人，拍攝很多美容教學的影片，近日有一支影片是紀錄她的隔離生活，范冰冰在豪華酒店內居家SPA，一絲不掛進入浴缸泡澡，裸露白皙香肩和細長美腿，而她的身體覆滿白色泡泡，濕淋淋的水嫩肌膚引人遐想。▲范冰冰曬誘人美腿。（圖／翻攝范冰冰小紅書）▲范冰冰敷臉10次。（圖／翻攝范冰冰小紅書）▲范冰冰隔離生活忙著保養。（圖／翻攝范冰冰小紅書）范冰冰繁瑣的保養程序非常驚人，精華液、面膜、乳液、護膚油、面霜輪流按摩臉部10次，搭配美容儀、注氧儀使用，光是敷臉就花1小時，網友紛紛留言「這樣子護膚不累死啊，我看得都累死」、「我大半輩子都沒用過這麼多護膚，難怪我醜」。 甫爆和李榮浩離婚！楊丞琳：分手就要快狠準女神阿喜罕曝高衩裝「狂露到大腿根」 網酸：便宜無尊了《營業中》炎亞綸1人抵3人用！出餐順序混亂忍不住淚崩