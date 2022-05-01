台鐵產工赴總統官邸陳情遭擋　控公司化是安全謊言

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產工劍指蔡英文表示，蔡曾說：「勞工要爭取權益，自己去跟老闆說」，但中央作為鐵路員工的雇主，卻做了最壞的示範，員工想跟部長談安全改革議題，但「協尋」已超過2周，王國材卻在新聞上污名員工不改革，「不要讓旅客不快樂」，因此工會來到總統府，向王國材的老闆陳情，請蔡英文要聽見基層鐵路人的心聲。
產工理事劉仲書指出，去年的五一勞動節，產工在行政院門口訴求「安全管理未落實，基層參與制度改革」，提出比照飛航導入安全管理系統，但現在改鐵號稱已經完成的SMS系統不僅沒有第一線基層的參與，更僅流於形式，並未從根本解決未現代化安全標準的問題，對外宣稱安全改革都是進行式，「是末梢神經沒有打通，意思是規章制度沒問題，有問題的都是第一線的員工，但缺人、缺料的情況下基層有苦難言，沒有與基層溝通的制度，就會有更高的職安風險」。
產工監事謝居璋表示，去（2021）年10月是普悠瑪事故三周年，產工就發表寫公開信給蔡英文，蔡對外表示，「一定會大刀闊斧，事故發生絕不會是某一個基層人員的責任」，但很遺憾，司法判決的結果僅有基層扛責任，工會想問，當基層碰到問題向上反映時不能解決，等到發生事故之後責任又基層自己擔，主管仍升官，總統覺得合理嗎？
產工表示，寫信結果就是被踢皮球，總統府移文行政院，再推給到交通部，再交辦給台鐵局，台鐵局回覆產工安全訴求的結果就是現在都有做好，但如果做得好，怎麼仍大小事故不斷？對於普悠瑪家屬訴求不聞不問，現在又對外說鐵路改革首重安全，請蔡英文聽見基層鐵路人及事故罹難者家屬的心聲。
產工理事長王傑說，交通部的台鐵改革以公司化為首要，甚至說明會都說盈利之後再投注安全，不僅盈利畫大餅，設置條例更是未與工會協商就先射箭再畫靶，這樣強硬的方式正顯現台鐵官僚迂腐，如果要落實安全、安定、轉型的承諾，就應該同意產工六項調解訴求：安全改革、待遇提升、同工同酬、勞動條件、永續經營、產業民主。