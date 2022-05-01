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全台陽性率9.63%！陳時中點名「兩地」偏高　將增篩檢站

▲指揮官陳時中指出，以全國陽性率9.63%來看算是高，未來還會持續增設相關篩檢站，讓篩檢量能提升。（圖／指揮中心提供）
▲指揮官陳時中指出，以全國陽性率9.63%來看算是高，未來還會持續增設相關篩檢站，讓篩檢量能提升。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-01 14:45:39

台灣本土疫情連續多日突破萬例，中央流行疫情指揮中心今（1）日在記者會上透露，從上一週的數據來看，全國的陽性率平均為9.63%，其中高於平均值的主要有台北市14.78%，以及新北市21.98%，這兩縣市的陽性率相對其他地區高。 

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指揮官陳時中指出，以全國陽性率9.63%來看算是高，未來還會持續增設相關篩檢站，讓篩檢量能提升，同時也呼籲民眾若是要篩檢，不要擠到急診室，盡量利用一般社區的採檢站，最好能先快篩，若為陽性再去做PCR採檢。 

▲（圖／指揮中心）
▲指揮中心今日在記者會上透露，從上一週的數據來看，全國的陽性率平均為9.63%。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增17,085例COVID-19確定病例，分別為16,936例本土個案及149例境外移入(138例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增3例死亡。 

指揮中心指出，今日新增3例本土病例死亡個案，均為男性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於4月10日至4月26日，死亡日期介於4月25日及4月27日。（編輯：賴禹妡） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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