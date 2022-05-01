看不見台鐵的進步　太魯閣家屬酸：別再賣便當做主業

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「太魯閣的眼淚」指出，太魯閣事故一年過去了，其實家屬們並沒有看到台鐵有具體的進步，在各方面都是。同時提出三項訴求，包含提升營運安全；改革體制，由政府、立法院、專家、學者及家屬共同努力推動，讓改革列車快速啟動。
另外是公司化，「太魯閣的眼淚」說明，公司化與安全不完全劃上等號，但唯有公司化才有機會將台鐵體制文化徹底改變，也改變勞逸不均的問題，對於土地資產要賣要租要送，這些都是國家的，就像承受台鐵債務一樣，這是全體國人的，不是台鐵的。我們強烈要求立法委員本於權責，就國家公共運輸、國家資產做出最妥切的「台鐵公司化」立法。
「太魯閣的眼淚」說，近期在花蓮地方法院，就0402太魯閣事故刑事審理過程，一次次不斷揭露出台鐵員工不論是工作、態度的種種散漫、各種混不經心，無視安全等等荒唐行徑及思維，這些都是造成一場意外悲劇的開端，但以既有公務體系制度卻無法汰除這樣的員工，更荒誕也可悲的的是在台鐵上不會對這樣的人員提起訴訟。
最後，「太魯閣的眼淚」指出，看似合理的「合法不加班」，不外乎就是希望政府能聽進「勞工」的意見，如果政府與台鐵員工間不能互相傾聽，立法院不能把台鐵公司化琢磨為一個好的法案，最後傷害的還是台鐵這塊老字號招牌，還有全國國民的交通安全，痛切呼籲不要害怕被環境改變，而是要努力改變環境。