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未來將放寬鬆綁措施？陳時中：考慮從打過3劑疫苗者開始

▲疫情指揮中心指揮官陳時中表示，未來將會慢慢放寬鬆綁措施，將以施打3劑疫苗者為優先。（圖／指揮中心提供）
▲疫情指揮中心指揮官陳時中表示，未來將會慢慢放寬鬆綁措施，將以施打3劑疫苗者為優先。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-01 15:02:08

國內本土疫情已經連4天破萬例，今（1）日新增了1萬6936確診個案又再創新高，相較昨天病例數增加了12%，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，未來將會考慮先從打滿3劑疫苗者先開始放寬鬆綁措施，再次呼籲民眾盡早將疫苗打滿。

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指揮中心今日在記者會上公布最新的疫苗接種數據，昨（4月30）日共施打6萬7972人次，第一劑涵蓋率達84.87%，第二劑80.12%、基礎加強劑維持0.83%、追加劑59.82%，希望未來第三劑覆蓋率要達到84.36%。

同時陳時中坦言，疫情很有可能在5月中下旬達到高峰，因此也呼籲民眾能打疫苗者盡快前往醫院診所等施打，未來也考慮實施放寬措施時，會先從打過三劑或是完整接種疫苗者開始放行，呼籲民眾盡速把疫苗打好打滿。

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布47例中重症個案，創下此波疫情以來新高，分別為42例中症、5例重症，其中重症案例當中有3人死亡，1例為舊案。而今日公布個案裡，有13人尚未施打過疫苗。（編輯：陳珮瑜）

▲國內本土疫情已經連4天破萬例，今（1）日新增了1萬6936確診個案又再創新高。（圖／指揮中心提供）
▲國內本土疫情已經連4天破萬例，今（1）日新增了1萬6936確診個案又再創新高。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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