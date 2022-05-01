涉嫌非法匯款至海外 印度扣押小米集團近214億元資產
中國智慧型手機廠商、科技公司小米（Xiaomi）日前遭印度當局指控進行違法商業行為，因此當局已從小米集團在印度當地的銀行帳戶扣押7億2500萬美元（約新台幣214億元），小米公司則反駁公司遵守印度法律，並無非法或不實行為。
根據路透社報導，印度打擊金融犯罪的中央執法局（Enforcement Directorate）過去調查小米公司的商業行為發現，中國智慧型手機製造商小米集團以「假冒支付權利金」的方式，持續匯款給外國實體，遭指控該商業行為違反印度外匯法，因此當局沒收小米銀行帳戶中的7.25億美元款項。
執法局發表聲明指出，小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited）以支付權利金的名義為由，將相當於555億盧比（7.253億美元）的外幣匯給包括小米集團一家實體在內的3個海外實體，當局為此扣押了小米公司的銀行帳戶資產，並稱這筆以權利金為名的龐大資金，是按照中國母集團的指示所匯出。
自2020年6月中印兩國士兵之間發生邊境衝突以來，中印關係出現數十年來的低谷，印度民間不只掀起抵制中國商品的浪潮，政府更一口氣禁止了數百款源自中國的手機應用程式，包括社交媒體平台抖音的海外版Tiktok。
此外，小米過去也曾經被印度以涉嫌逃避所得稅為由，於去年12月被執法部門突擊搜查，當時包含華為在內的其他中國智慧型手機製造商的印度辦公室也遭到了搜查。目前小米集團尚未對外回應，但先前小米集團表示會配合當局進行調查，以確保當局掌握一切必要資訊。