COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

自主回報系統上路！發出數量過半數　「這資料」不能填錯

▲指揮中心說明國內疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明國內疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-05-01 15:11:432022-05-01 15:12:13

國內本土疫情持續嚴峻，今（1）日增16936例本土個案，指揮中心確診個案自主回報疫調系統也在今日上路，針對目前進度，指揮官陳時中說，上午已發出7000多份資料，回報率佔一半，他指出，將來系統純熟後會少很多程序、訊息也會更正確，會減輕很大的行政負擔，目前是在「半自動」階段，預計5/4會進入更自動化系統。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中指出，系統無法一兩天就有效果，因現在屬於半自動化階段，之後5月4日左右可望進入更自動化，到時把負擔大量減輕，正確性相對性提高、資訊平台精進，而他也呼籲，相關民眾在填寫時，尤其是PCR採檢時電話一定要正確，若有不正確或漏填造成被漏匡，會造成行政不必要的負荷。

陳時中也補充表示，自動化就事未來能夠走向直接來開單，只要資料都正確，系統就可以直接開單，把人工化減到最低，因為人工化還有填寫不正確部分，這部分電腦是無法幫忙的，也因此他也再三呼籲，強調聯絡電話要正確，這樣後面自動化系統才能展開更順利。

此外，有關社交距離APP的下載量，指揮中心發言人莊人祥表示，目前約有908萬人次的下載量。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

全台陽性率9.63%！陳時中點名「兩地」偏高　將增篩檢站

中重症+47、增3死！13人沒打疫苗　6旬男確診隔天死亡　

未來將放寬鬆綁措施？陳時中：考慮從打過3劑疫苗者開始

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀