自主回報系統上路！發出數量過半數 「這資料」不能填錯
國內本土疫情持續嚴峻，今（1）日增16936例本土個案，指揮中心確診個案自主回報疫調系統也在今日上路，針對目前進度，指揮官陳時中說，上午已發出7000多份資料，回報率佔一半，他指出，將來系統純熟後會少很多程序、訊息也會更正確，會減輕很大的行政負擔，目前是在「半自動」階段，預計5/4會進入更自動化系統。
陳時中指出，系統無法一兩天就有效果，因現在屬於半自動化階段，之後5月4日左右可望進入更自動化，到時把負擔大量減輕，正確性相對性提高、資訊平台精進，而他也呼籲，相關民眾在填寫時，尤其是PCR採檢時電話一定要正確，若有不正確或漏填造成被漏匡，會造成行政不必要的負荷。
陳時中也補充表示，自動化就事未來能夠走向直接來開單，只要資料都正確，系統就可以直接開單，把人工化減到最低，因為人工化還有填寫不正確部分，這部分電腦是無法幫忙的，也因此他也再三呼籲，強調聯絡電話要正確，這樣後面自動化系統才能展開更順利。
此外，有關社交距離APP的下載量，指揮中心發言人莊人祥表示，目前約有908萬人次的下載量。（編輯：林莞茜）
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